Девушка сорвала свадьбу брата из-за грубой невесты

27-летняя пользовательница сети сорвала свадьбу брата, отказавшись оплачивать праздник из-за грубого поведения невесты. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

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По словам девушки, она никогда не ладила с невесткой по имени Элла. Как утверждает пользовательница, Элла часто грубила ей и делала множество замечаний.

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«Она критиковала меня за мой вес, макияж и особенно за мою собаку. Она ненавидела животных и терпеть не могла, когда я приводила своего лабрадора Тоста в дом родителей или братьев», — рассказывает она.

Когда брат сделал Элле предложение, та попросила пользовательницу стать ее подружкой невесты. Так как у девушки не было сестер и подруг, а ее брат был в восторге от этой идеи, она согласилась.

«Когда я соглашалась на эту роль, я не знала, что для Эллы быть подружкой невесты означает планировать всю свадьбу», — отмечает она.

Невестка просила пользовательницу заниматься организацией свадьбы: бронировать места проведения праздника, договариваться с флористами, музыкантами и так далее. Помимо этого, Элла настаивала на том, чтобы ее будущая золовка платила за все своей банковской картой. Она утверждала, что ее родители вернут ей потраченные деньги.

Пользовательница рассказывает, что за несколько недель до свадьбы Элла стала вести себя агрессивно.

«Она не могла произнести больше нескольких фраз, прежде чем наброситься на кого-нибудь. И, конечно же, когда я заговорила о деньгах, все полетело к чертям», — вспоминает она.

Элла начала оскорблять золовку, утверждая, что ей не нужны деньги, так как ее собаки по кличке Тост уже месяц как нет в живых.

После этих слов пользовательница в полной растерянности села в свою машину и поехала домой. Когда она припарковала автомобиль, то тут же позвонила людям, у которых заказывала различные услуги на свадьбу, и аннулировала все платежи.

«После почти 20 звонков от ее свадьбы остались только платье и цветочная арка», — говорит она.

Затем девушка написала своему брату сообщение, заявив, что теперь он и его невеста полностью несут ответственность за свою свадьбу. Она также сказала, что не будет присутствовать на мероприятии. С тех пор, по словам пользовательницы, она не разговаривает ни с кем из родственников, кроме своей матери. Девушка призналась, что чувствует вину за то, что испортила свадьбу брата. Она обратилась к пользователям форума, чтобы узнать, правильно ли она поступила.

Пользователи поддержали девушку и осудили невестку за наглое поведение. Многие люди заявили, что Элла использовала золовку и никогда бы не вернула потраченные ею деньги.

«Она использовала и оскорбляла тебя, а ты постояла за себя. Нельзя рассчитывать, что человек, с которым ты жестоко обращаешься, будет планировать и оплачивать твою свадьбу. Может быть, это станет тревожным сигналом для твоего брата», — пишет один пользователь.