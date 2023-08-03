Что стало с женщиной, которая родила в 66 лет

Румынка Адриана Илиеску вошла в Книгу рекордов Гиннесса в 2005 году как самая пожилая мать – женщина родила дочь в 66 лет.

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В то время как одни люди восхищались смелостью Илиеску, другие были абсолютно шокированы и задавались вопросом – как жительница Румынии собирается воспитывать ребенка в пожилом возрасте.

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Сегодня дочке Адрианы 18 лет. Подробнее о том, как сложилась судьба женщины, которая стала матерью на седьмом десятке – в материале "Рамблера".

Первая беременность случилась с Илиеску еще в 20 лет. Но тогда ей пришлось избавиться от ребенка: женщина заболела туберкулезом, и врачи настояли на том, чтобы она сделала аборт. Медики предупредили Адриану о том, что в противном случае ребенок может появиться на свет с серьезными патологиями. Решив не рисковать, Илиеску прервала беременность.

Однако после аборта долгие годы Адриане не удавалось забеременеть вновь, и врачи диагностировали ей бесплодие. С мужем женщина развелась и, оказавшись на пенсии, стала чувствовать себя крайне одиноко. Тогда Илиеску и решилась на ЭКО.

Первая попытка оказалась неудачной, но во второй раз все получилось – в 2004 году в 65 лет Адриана забеременела. Поскольку Илиеску давно прошла через менопаузу, биоматериал для нее предоставили доноры.

16 января 2005 года родилась Элиза, а Адриана стала самой старой матерью в мире. История женщины моментально получила мировую огласку: она столкнулась как с поддержкой, так и со шквалом возмущенных комментариев. Многие люди обвиняли румынку в халатности: рожая в таком преклонном возрасте, Адриана подвергала опасности не только себя, но и ребенка – еще в раннем возрасте девочка вполне могла остаться сиротой.

Осознавая это, Илиеску заключила договор с врачом, который делал ей ЭКО. В случае смерти Адрианы медик должен был стать опекуном Элизы.

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Однако предосторожности оказались лишними. Сегодня Адриане 85 лет – она по-прежнему сохраняет трезвость ума и с гордостью наблюдает за своей дочерью. Пока Элиза была ребенком, женщина посвящала ей все свободное время. Сейчас девушке 18 лет, и она учится в Бухарестском университете. По словам Элизы, несмотря на внушительную разницу в возрасте, мать является ее лучшей подругой, с которой она может обсудить все, что угодно.