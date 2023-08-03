Как на Руси привлекали богатство: 6 ритуалов

Люди стремились к богатству и достатку во все времена, однако способы для привлечения денег у всех были разные.

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Если сегодня мы стараемся увеличить доход, продвигаясь по карьерной лестнице, то наши предки, как правило, прибегали к различным ритуалам.

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Подробнее об этих ритуалах – в материале "Рамблера".

Помощь камня

Отправляясь в гости, наши предки нередко брали с собой тяжелый камень. Зайдя в дом, они бросали его на пол со словами: "Тяжел камень, велик камень, пусть и ваши деньги станут такими же!". Люди были убеждены в том, что такое нехитрое действие навлечет богатство на хозяев дома.

Пятачок на Рождество

Много веков назад славяне во время Рождества прибегали к ритуалу с монеткой. Люди брали пятачок, стучали им по окну, а затем произносили любой заговор на достаток. Считалось, что если совершать данный ритуал в Рождество – когда "народился Христос" – капитал будет стремительно приумножаться.

Денежный поросенок

В Васильев день, который также было принято называть Свиным праздником, наши предки зажаривали и съедали молодого поросенка. Данная трапеза символизировала богатство и должна была принести деньги тем, кто принимал в ней участие.

Домовой

Славяне были убеждены в том, что Домовой способен помочь не только в хозяйстве, но также поспособствовать финансовому благополучию семьи. Чтобы завести дружбу с Домовым, достаточно держать дом в чистоте, не оставлять на ночь грязную посуду и ножи на столе, а также время от времени угощать Домового – например, печеньем и молоком.

Счастливые колоски

Многие люди в старину отправлялись за богатством на поле. Однако делать это нужно было после сбора урожая. Люди собирали оставшиеся колоски пшеницы, читали денежный заговор над ними и прятали в доме до следующего года.

Денежное дерево