«Монголо-татары»: какие народы на самом деле составляли армию Чингисхана

Возможно, нет другого наименования народов мира, которое было бы столь многозначным в своей истории, как "татары". Историки до сих пор не смогли окончательно разобраться в значении термина "монголо-татары". Часто привычные словосочетания оказываются абсурдными, и этот случай не является исключением.

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Монголы и татары до 20 века не называли себя так

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В настоящее время монголами (халха-монголами) называют этнос монгольской языковой группы, родственный бурятам и калмыкам, а татарами – несколько этносов тюркской группы. Эти две группы объединяют в алтайскую семью народов. То есть родство между монголами и татарами (по языку) – примерно такое же, как, скажем, между русскими и немцами.

Если предположить, что предки монголов и татар (тюрков) когда-то были одним народом, то разошлись они между собой больше тысячи лет назад, задолго до походов Чингисхана. Впрочем, многие лингвисты считают, что не было «древней алтайской праязыковой общности», в отличие от аналогичной общности древних индоевропейских народов. Близость народов алтайской семьи сложилась в результате длительных постоянных контактов на обширной территории.

Ещё Карамзин в начале 19 века отмечал, что татарами сам себя не называет ни один народ. В те времена сборное название «татары» применялось русскими и другими европейцами к большинству тюркских народов, с добавлением местности. Например, азербайджанцев называли «закавказскими татарами», карачаевцев и балкарцев – «горскими татарами», кумыков – «дагестанскими татарами», шорцев – «кузнецкими татарами» и т.д. Примечательно, что и те народы, которых сейчас именуют татарами (просто татары или казанские татары, сибирские, крымские татары), сами себя звали не татарами, а, соответственно, булгар, сыбырлар, кырымлар.

Таким образом, татары это не самоназвание, а название, данное извне. Но точно таким же названием являются и монголы. Ни в одном этническом самоназвании монгольских народов до 20 века нет корня «монгол».

В связи с этим возникает вопрос: а были ли монголо-татары вообще? Не книжная ли это метафора?

Географический абсурд

О происхождении слов «монгол» и «татар» выдвинуто множество гипотез. Но все одни сходны в одном: эти названия были даны им соседями. О татарах впервые упоминают китайские источники 5 века в связи с одним из народов державы хунну (с которыми обычно отождествляют гуннов, тоже непонятного этнического родства). Впрочем, это сопоставление с татарами тоже лишь предположительное, так как звука «р» у китайцев нет. Те иероглифы, которыми впервые записано гипотетическое название татар, читаются как «датань» или «таньтань».

Не ранее 10 века и тоже в китайских источниках впервые упомянуты монголы. По версиям почти всех учёных, изучавших этот вопрос, это имя (в разных фонетических вариантах) является искажением каких-то монгольских слов, но не племенных самоназваний. Причём это искажения были сделаны либо самим китайцами, либо даже дошли до них через посредничество тунгусо-маньчжурских народов.

Первые же европейские упоминания о «монголо-татарах» в 13 веке, сделанные уже после их нашествия, говорят о монгалах или монголах, именуемых также татарами или тартарами. Таким образом, они восходят к китайской передаче этих названий. Получается, что о «монголо-татарах» европейцы узнали от китайцев, отделённых от Европы этими же самыми «монголо-татарами»! Какая-то в этом есть географическая нелепица.

Весьма вероятно, конечно, что о монголах в Европе знали раньше и действительно от китайцев, в результате посреднической торговли по Великому шёлковому пути. Имя же «татар» или «тартар», наиболее вероятно, восходит к древнегреческому Тартару, то есть подземному царству, и должно было символизировать «адскую мощь» вторгшихся племён. Совпадение этого слова с тем, как, возможно, называло себя одно из тюркских племён, чисто случайное.

Интересно также, что единственный народ, в чьём самоназвании слышится корень «монгол» («могол») – индоарийская этническая группа, возводящая себя к потомкам «Великих Моголов», завоевавших Индию в 16 веке. То есть ни они, ни «Великие Моголы» не имеют никакого отношения к этническим монголам; название же династии было некогда взято из исторических преданий с целью придать себе больше значимости, особенно перед китайцами и европейцами.

Тюрков было больше

Итак, были ли среди воинов Чингисхана и его ближайших потомков племена, называвшие себя монголами и татарами, достоверно неизвестно. Однако несомненно, что среди них были тюркские народы и, возможно, монгольские, исходя из их лингвистической классификации. Кого же среди них было больше?

Об этом, наверное, следует судить по этнографической карте. Тюркские народы в большом числе расселились на запад до Чёрного и Средиземного морей. Самый же западный монгольский народ – малочисленные калмыки, да и те появились в степях Нижнего Поволжья только в 17 веке. Общая численность монгольских народов в мире составляет в настоящее время всего 10 миллионов человек. На языках же тюркской группы говорит сейчас больше 160 миллионов человек.

Правда, лишь малое число тюрков пришло вместе с ордами Чингисхана и его потомков. Напротив, большинство тюркских народов осело в местах своего нынешнего проживания на много столетий раньше. Принадлежность гуннов к тюркам является спорной. Зато уже в конце 6 века Тюркский каганат воевал с Византией в Крыму. В 10 веке тюрки начинают завоевание страны, ныне носящей их имя. В Средней Азии основное население стало тюркским ещё раньше.

Поэтому вопрос, кого было больше – монголов или тюрков – в «монголо-татарских» ордах, следует уточнять: «А в какой стране?» Например, при нападениях «монголо-татар» на Китай по пути не было тюркских стран, чьё население присоединялось бы к этим войскам. Завоевание Китая в 13 веке совершали, скорее всего, в основном монголы. Не так много тюрков было и по пути в Среднюю Азию. Зато уже по дороге на Кавказ и в Восточную Европу в состав войск Чингисхана, Угэдэя, Гуюка вливалось всё больше тюрков, а монгольский элемент, если он и был, неизбежно становился всё меньше, растворялся.