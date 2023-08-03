Какого русского православного святого жители США считают своим заступником

Аляска являлась частью Российской империи всего 135 лет. Но русские за это время сумели обратить большую часть местного населения в православие. После продажи полуострова США ничего не изменилось. Сегодня на самой северной американской территории 87 православных храмов и общин, прихожане которых – эскимосы, алеуты и потомки колонистов. Одним из самых почитаемых святых является преподобный Герман Аляскинский. Его аляскинцы считают своим заступником.

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Путешествие на Аляску

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Как звали православного святого на самом деле точно неизвестно. Например, кто-то считает, что его мирское имя – Егор Иванович Попов. На свет он появился то ли в подмосковном Серпухове, то ли в Воронежской губернии в 1750-х годах. В возрасте 17 лет юноша решил стать монахом. Он подвизался в Троице-Сергиевой пустыни под Санкт-Петербургом, затем на Валааме.

На остров Кадьяк, расположенный у побережья Аляски, преподобный Герман отправился в 1794 году по приказу Екатерины II. От него требовалось проповедовать Евангелие среди коренных жителей региона – инуитов и алеутов. В то время они были язычниками.

Такую командировку трудно назвать туристической поездкой. Далеко не все туземцы оказались приезду непрошенных гостей. Помимо ведения миссионерской деятельности, Егор Иванович также много времени уделял образованию коренных жителей. При его участии активно строились школы.

Остаться навсегда

Преподобный Герман решил не возвращаться в Россию, а остаться на Аляске. В 1819 году он стал приёмным отцом для двухлетнего сироты Герасима Зырянова. Многое сделал Герман для коренных жителей и во время эпидемии оспы, занесённой на кораблях из США. Кроме того, известен он оказался чудесами. Так, во время наводнения, которое грозило затопить остров, будущий православный святой поставил на землю икону, прочитал молитву, после чего вода перестала пребывать.

Скончался же преподобный Герман 13 (26) декабря 1836 года. Туземцы вспоминали, что в этот день видели необычный светящийся столб высотой до неба. Кто-то же наблюдал за силуэтом человека, возносившегося к облакам.