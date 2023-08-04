Обнаружено самое тяжелое животное за всю историю

В Перу палеонтологи раскопали окаменелые останки доисторического кита. Предварительные расчеты показали, что это существо, вероятно, является самым тяжелым животным в мире.

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Как сообщает Daily Sabah, ученые раскопали окаменелые останки кита вида Perucetus colossus. Эти существа обитали около 38-40 миллионов лет назад. Примечательно, что раскопки проводились в отдаленной пустыне на юге Перу. Видимо, в древности это ныне пустынное место было покрыто морской водой.

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Самым тяжелым животным в мире считается синий кит. Однако, как следует из статьи, опубликованной в журнале Nature, найденный в Перу Perucetus colossus был настолько колоссальным, что мог не просто соперничать по весу с синим китом, но и превосходить его. Современный синий кит был тяжелее даже всех известных гигантских динозавров. Но у Perucetus colossus, по подсчетам ученых, каждый позвонок весил более 100 кг. Длина его ребер составляла 1,4 метра. По окаменелым останкам международная группа исследователей экстраполировала данные и подсчитала, что средняя масса тела этого животного составляла 180 тонн.

По данным Книги рекордов Гиннеса, самый большой из когда-либо зарегистрированных синих китов весил 190 тонн. Однако исследователи подсчитали, что диапазон веса древнего кита Perucetus colossus варьировался от 85 до 340 тонн. Иными словами, наиболее крупные особи древнего кита могли быть почти вдвое тяжелее синего кита. Впрочем, пока новый рекорд официально не зарегистрирован.

"Однако также нет никаких причин думать, что этот, найденный нами экземпляр был самым большим в своем роде, - говорит соавтор исследования Эли Амсон, палеонтолог из Государственного музея естественной истории Штутгарта в Германии. - Я думаю, существует большая вероятность того, что некоторые из особей этого вида побили рекорд. Но пока главное открытие заключается в том, что мы нашли особь, находившуюся приблизительно на уровне синего кита".

К слову, чтобы полностью раскопать древнего кита, потребовалось более 10 лет. Сообщается, что первая окаменелость была обнаружена еще в 2010 году палеонтологом Марио Урбиной. С тех пор в этом районе было обнаружено 13 гигантских позвонков, причем один из них весил почти 200 кг. Также были найдены четыре ребра и одна бедренная кость. Несколько лет ушло на то, чтобы перевезти окаменелости в музей и идентифицировать их. Оказалось, что это новый вид базилозавров, вымершего семейства китообразных. Кроме того, новое открытие указывает на то, что китообразные достигли своего пика массы тела примерно на 30 миллионов лет раньше, чем считалось ранее.