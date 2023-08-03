Какой современный язык считается самым древним

С самого появления человечества язык служит не только средством общения, но и отражением истории и культуры народов. Интересно, какой из современных языков можно считать самым древним?

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Санскрит

Один из самых старых известных языков - санскрит. Этот язык, который был использован в древней Индии, имеет богатую историю и считается одним из предшественников многих современных языков, включая хинди и бенгали. Санскрит существует около 3500 лет и был использован для написания древних священных текстов, таких как "Махабхарата" и "Рамаяна". Однако, хотя санскрит является древним языком, он не является современным языком, который активно используется в повседневной жизни.

Баскский язык

Баскский язык, известный также как эускара, говорится в регионе Баскония, расположенном на границе Испании и Франции. Этот язык не имеет явных связей с другими языками и считается изолированным. Баскский язык имеет древнюю историю, которая прослеживается на протяжении тысячелетий. Он считается одним из самых древних языков в Европе. Баскский язык до сих пор активно используется в регионе Баскония, что делает его одним из самых древних современных языков.

Тамильский язык