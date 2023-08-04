5 признаков того, что собака вас не любит

Люди ошибочно думают, что, когда они заводят щенка, к нему бонусом идет безусловная любовь к хозяину. Однако четвероногие, как оказалось, могут испытывать неприязнь не только к собратьям, но и к тем, кто их приютил. Кинолог Лола, которая публикует видео в Тиктоке под ником @doghealtwithlola, назвала пять признаков, по которым можно определить неприязнь питомца к вам.

Два главных — избегание и отсутствие длительного контакта. Если собака уходит от вас, не оборачиваясь, и всем видом демонстрирует, что не хочет находиться рядом (долго не смотрит в глаза или не делает этого вообще), задумайтесь, так ли крепки ваши отношения. Еще один признак, по словам кинолога, — это если ваш питомец никогда при виде вас не виляет хвостом. В совокупности с агрессией — еще одним звоночком — это расценивается однозначно. И наконец то, что разложит все по полочкам в ваших отношениях с питомцем, — его порывы завладеть вашим вниманием. Собаки, особенно щенки, по словам Лолы, часто проявляют привязанность тем, что просят с ними поиграть, обнять или погулять. Если ваш питомец этого не делает, увы, вы определенно в его черном списке.