Названы пять способов распознать телефонного мошенника

Телефонные мошенники в разговоре с россиянами часто представляются сотрудниками полиции или Центробанка, а также утверждают, что на их собеседника или кого-то из его близких завели уголовное дело. Пять способов распознать в звонящем афериста назвал в беседе с «Лентой.ру» директор по методологии и стандартизации компании Positive Technologies Дмитрий Кузнецов.

Специалист объяснил, что сегодня появились специальные сервисы защиты от телефонного мошенничества, основанные на машинном обучении.

«Современные технологии позволяют превращать человеческий голос в текст и работать с этим текстом, вычленяя в нем характерные признаки, свойственные именно мошенническим звонкам. Остается лишь сформулировать эти признаки — они элементарны», — сообщил Кузнецов.

В их число специалист включил следующие признаки:

По словам Кузнецова, ни один из этих признаков в отдельности не дает стопроцентной гарантии, что звонит мошенник. Но сочетание нескольких из них в одном разговоре позволяет даже неподготовленному человеку быстро понять, что он общается с преступником.

«Единственное, что позволяет мошенникам действовать успешно — это состояние паники, в которое они сразу же вгоняют жертву. Но анализатор лишен эмоций, он способен спокойно извлекать эти признаки из беседы и понимать, что в данный момент клиент находится в опасности и может наделать глупостей», — заключил Кузнецов.