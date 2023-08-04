Как был заключен Георгиевский трактат с Грузией

Россия – самая обширная держава мира, чья территория поражает воображение. Особенно если попытаться ее преодолеть, что называется, ногами. И многонациональная. Но в отличие от колониальных стран, большая часть земель были присоединены не в результате захватнических войн, а по воле самих народов. Так некогда случилось и с ныне самостоятельной Грузией, а началось всё с подписания Георгиевского трактата 240 лет назад.Случилось это 4 августа (24 июля по старому стилю) 1783 года. Но, когда говорим, что трактат послужил началом присоединения, то это верно лишь отчасти – началом официального оформления, которое будет завершено только в 1801 году. Но стоит помнить, что такие попытки с грузинской стороны, предпринимались за несколько веков до этого момента.

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Русский человек всегда к грузинам относился особо. Никакие политические баталии существенно на мнение людей не влияли, если критике кто и подвергается, то представители власти, чьи действия могут привести к осложнению во взаимоотношениях с Россией. Причин тому много – и общность веры, и эмпатия к народу, который подвергался гонениям со стороны соседей, ну и просто человеческое очарование грузин со счетов сбрасывать нельзя.

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И это тоже сложилось не вчера. Грузия – одно их старейших государств на планете. Достаточно вспомнить мифы Древней Греции, где аргонавты свои подвиги совершали в Колхиде, там же у местного царя и Золотое руно стащили. Географическое положение оказалось таковым, что приходилось постоянно взаимодействовать с крупнейшими державами – Персией, Парфией, Римской империей, а потом и Византией.

Грузия была одной из первых стран мира, которая приняла христианство. По легенде, в свое время Богородице выпал жребий нести веру в Иберию. Но явившийся сын запретил покидать Иерусалим и тогда она отправила двух апостолов – Андрея Первозванного и Симону Кананиту.

Но это тоже только было началом, само христианство тут утвердится лишь в IV веке – грузины народ горячий, но неторопливый. Однако — это важнейшее обстоятельство, именно оно послужит одной из основных причин почему Грузия искала покровительства России.На X-XI века приходится расцвет единого грузинского царства, но затем наступил постепенный упадок и начались междоусобные распри и раздробленность. Сильный удар был нанесен монгольским нашествием. Но самым трагичным стало образование Османской империи, а с падением Константинополя в 1453 году Грузия оказалась православным анклавом среди мусульманских держав – Ирана и Турции, которые постоянно делят ее между собой.

В этих условиях Россия была единственным православным государством, с которым можно было осуществлять относительно свободные сношения. С этого момента и начинаются призывы о помощи.

В 1483, ровно за триста лет до Георгиевского трактата, Кахетинский царь Александр I обращается к Ивану III с просьбой помочь войсками для установления мира в Грузии. У Ивана Грозного в 1564 покровительства и защиты от турок просил царь Имеретии Левон I.

Затем ровно с такой же просьбой к царю Федору Иоановичу прибывают послы от кахетинского Александра II. В 1638 году о помощи и покровительстве просит мегрельский правитель Леван Дадиани, а в 1653 и 1658 вновь имеретинский и кахетинские цари. Так что покровительства искали все грузинские царства, а не только ее восточная часть.Но Россия в те времена какой-то существенной помощи оказать не могла, хотя отчаянно сочувствовала. Единственное, что было возможным, это предоставлять убежище беглецам, многие русские дворянские роды ведут свою родословную от них. Так что симпатия к грузинам зародилась в те времена.Не смог помочь и Петр I, хотя, затевая поход в Персию, такие намерения были и, даже, заключено некое соглашение. Но после неудачи о нем забыл. Грузины, кстати, до сих пор на Петра обижены за это.

Россия в то время действительно не могла противостоять Османской империи, находившейся на пике своего могущества, даже объединенная Европа сможет остановить турок с великим трудом под стенами Вены. Но все изменится в XVIII веке, когда реформы того же Петра приведут к усилению страны и уже при Екатерине Великой она начнет бить турок.

Вот в этот момент грузины вновь обратятся с просьбой, которую повторяли на протяжении веков. К этому моменту картлийский царь Ираклий II сумел объединить Картли и Кахетию, Турция и Иран вынуждены были считаться с новым государством. Но Ираклий понимал, что собственных сил надолго не хватит.

Любые попытки склониться к вассальной зависимости от турок или персов немедленно заканчивались войнами между этими державами, но, разумеется, на земле Грузии. А это сплошное разорение. Да еще и свои феодалы по традиции вечно воду мутят.

В этих условиях Иралий в конце 1782 года обращается к Екатерине с просьбой о покровительстве России и на этот раз все складывается удачно. Страна уже достаточно могущественная, чтобы бить османов, отвоевала у них все северное Причерноморье. И это тоже важное обстоятельство, которое позволило оказать уже реальную помощь – Россия вышла на Кавказ и теперь была недалеко от границ с Грузией.Начались переговоры в небольшой вновьпостроенной крепости Георгиевск (сейчас Ставропольский край). Поскольку это не был договор о вхождении в состав России, а только об установлении вассалитета, то переговоры вели посланцы государей. От России это был Павел Потемкин – не знаменитый фаворит, а его родственник. От Грузии – князь Чавчавадзе и зять царя князь Иоанэ Багратион-Мухранский.

4 августа (24 июля) 1783 года Георгиевский трактат был подписан. «От давнего времени Всероссийская империя по единоверию с грузинскими народами служила защитой, помощью и убежищем тем народам и светлейшим владетелям их против угнетений, коим они от своих соседей подвержены были», — с этих слов начинается Георгиевский трактат.