75-метровый бургер приготовили в Мексике

Для того, чтобы создать блюдо весом около 900 килограммов, были задействованы 70 человек. Они использовали свыше 50 ингредиентов и потратили на свою работу всего две минуты. Позднее сэндвич разрезали на мелкие порции и раздали участникам ярмарки.