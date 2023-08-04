Гигантский 75-метровый бургер приготовили в Мексике
В Мехико прошла 18-я ярмарка сэндвичей Venustiano Carranza. В ходе мероприятия был побит рекорд – повара приготовили гигантский традиционный мексиканский сэндвич под названием торта. Длина бутерброда составила 75,2 метра, сообщает RT.
Для того, чтобы создать блюдо весом около 900 килограммов, были задействованы 70 человек. Они использовали свыше 50 ингредиентов и потратили на свою работу всего две минуты. Позднее сэндвич разрезали на мелкие порции и раздали участникам ярмарки.
«Мексиканцы настолько пристрастились к этим бутербродам, что мы просто обожаем их!» – сказал местный повар Мигель Паломино.
В мае повара в Анапе приготовили бургер, который установил рекорд России по весу и размерам. Вес бутерброда составил 759 килограммов, высота – 77 сантиметров, диаметр – 154 сантиметра.