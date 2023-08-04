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Гигантский 75-метровый бургер приготовили в Мексике

В Мехико прошла 18-я ярмарка сэндвичей Venustiano Carranza. В ходе мероприятия был побит рекорд – повара приготовили гигантский традиционный мексиканский сэндвич под названием торта. Длина бутерброда составила 75,2 метра, сообщает RT.

75-метровый бургер приготовили в Мексике
© Unsplash

Для того, чтобы создать блюдо весом около 900 килограммов, были задействованы 70 человек. Они использовали свыше 50 ингредиентов и потратили на свою работу всего две минуты. Позднее сэндвич разрезали на мелкие порции и раздали участникам ярмарки.

«Мексиканцы настолько пристрастились к этим бутербродам, что мы просто обожаем их!» – сказал местный повар Мигель Паломино.

В мае повара в Анапе приготовили бургер, который установил рекорд России по весу и размерам. Вес бутерброда составил 759 килограммов, высота – 77 сантиметров, диаметр – 154 сантиметра.