Почему кошки постоянно роняют вещи и как это остановить

Если у вас хоть раз в жизни была кошка, то скорее всего вы замечали, что она постоянно что-то роняет. "Рамблер" разбирался, почему так происходит.

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На самом деле в таком поведении кошки нет ничего коварного. Сбрасывать и ронять вещи им просто очень весело. Дело в том, что кошки любят исследовать потенциальную добычу (для кошек это может быть любой предмет), подталкивая лапой и наблюдая за тем, что происходит. Если он движется, это отлично, а если шумит, то еще лучше.

Сбросить вещи со стола — это как кроссфит для кошек. Они находят предмет, подталкивают его, смотрят, как он катится, падает на пол, слушают причудливый звук и просто наслаждаются.

К тому же кошка понимает, что человек реагирует на эту ситуацию. Как объясняет ветеринар и писатель доктор Х. Эллен Уайтли, это невероятно ценная информация для кошек:

"Когда кошка узнает, что стукнув что-то об пол, вы на это реагируете, она может начать делать это нарочно, чтобы привлечь ваше внимание, особенно если она чувствует, что хочет есть".

Что с этим делать

Остановить такое поведение довольно легко. Первый способ заключается в том, чтобы предложить кошке занятие поинтереснее. Специалист по поведению кошек Джексон Гэлакси рекомендует разработать кошачью супермагистраль — маршрут, по которому они поднимаются с пола и перемещаются по комнате без необходимости спускаться обратно.

Усталые кошки не хулиганят, поэтому побольше играйте со своим питомцем. Используйте интересные игрушки — сейчас можно найти самые разные варианты.