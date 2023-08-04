Детективная «запрещенка»: за что в СССР любили книги Агаты Кристи?

В СССР ценили детективы. Загадочные убийства, находчивые сыщики и неожиданные повороты сюжета – среди советских граждан всегда находилось много любителей пощекотать себе нервы. Особую популярность жанр приобрел в 80-е годы, когда на экраны стали выходить ленты, снятые по мотивам произведений Агаты Кристи. Как в отечественное кино ворвалась проза прославленной «королевы детектива», почему за ее книгами нужно было «охотиться» и как эти остросюжетные истории помогали распутывать реальные преступления? Об этом – в материале MIR24.TV.

© Мир24

Пять экранизаций

Видео дня

Впервые перенести произведение Агаты Кристи на советский экран попробовал режиссер Вадим Дербенев. Его фильм «Тайна черных дроздов» основан на сюжете романа «Карман, полный ржи». Чтобы сделать ленту ближе и понятнее отечественному зрителю, кинематографист опустил моменты, связанные с английским фольклором, и перенес действие из 50-х годов на тридцать лет вперед.

Картина с Владимиром Седовым, Всеволодом Санаевым и Итой Эвер в главных ролях стала самым популярным «английским» детективом в СССР. В 1984 году она заняла четвертое место по кассовым сборам. Обойти этот результат не удалось даже знаменитой адаптации «Десять негритят», которая вышла в прокат спустя четыре года.

Тем не менее сама английская писательница считала «Десять негритят» своей лучшей работой. Эта книга оказалась и самой продаваемой среди всех романов, написанных Агатой Кристи. По мотивам детектива в мире было снято более 12 разных экранизаций, но только советская версия Станислава Говорухина считается наиболее соответствующей первоисточнику.

Позже отечественные режиссеры еще трижды брались за остросюжетные истории прославленной англичанки. Так были сняты ленты «Загадка Эндхауза» 1989 года, «Мышеловка» 1990 года и сериал «Неудача Пуаро» 2002 года. Все они не только успешно демонстрировались по телевидению внутри страны, но и собирали высокие оценки критиков за рубежом.

«Охота» на Кристи

Советские читатели успели познакомиться с произведениями британской писательницы задолго до появления этих сюжетов на широких экранах. Впервые на русском языке криминальные истории Агаты Кристи были опубликованы в 60-е годы. Причем выходили они не в собственном переплете, а в качестве приложения к популярным журналам.

Получается, чтобы полностью прочитать «Загадку Эндхауза», поклонникам жанра приходилось покупать пять номеров журнала «Вокруг света». За счет публикации романов поднимались продажи таких изданий, как «Урал», «Смена», «Неделя», «Ровесник», «Дон» и многих других.

И хотя в большинстве случаев советские цензоры закрывали глаза на подобные материалы, иногда такое развлекательное чтиво все же выходило издателям боком. Так, в 1966 году с поста главреда журнала «Сельская молодежь» сняли Георгия Марчика. По слухам, одним из поводов послужила публикация романа «Десять негритят» в четырех номерах.

Стоит отметить, что какое-то время в СССР книги Кристи считались «вне закона». И дело вовсе не в содержании романов, а в том, что они – продукт «враждебных англосаксов». Впрочем, читающая интеллигенция всегда знала, где достать томики зарубежных авторов. В Москве, например, любители редких книг собирались на Кузнецом Мосту. Там на «черном» рынке можно было приобрести сборник Агаты Кристи по цене в 30-40 целковых (сумма месячной стипендии среднего студента).

В перестроечные годы железная хватка советской цензуры начала ослабевать, и книжный рынок в стране забурлил как никогда прежде. Букинистическая торговля вылилась на улицы в виде лотков и развалов. Стало публиковаться много недоступных до этого жанров: фантастика, любовные романы и, наконец, детективы. В 1989 году издательство «Дом» взялось за выпуск многотомного собрания сочинений Агаты Кристи. Серия настолько хорошо расходилась, что в итоге редакторы переключились на труды подражательницы английской писательницы – Кристи Патриции Вентворт.

Детектив в реальной жизни

Любители криминального жанра ценили произведения Кристи за фактическую достоверность и точность деталей. Нередко книгами писательницы увлекались сотрудники правоохранительных органов. Так, в историю советского судопроизводства навсегда вошло громкое дело, результат которого во многом определила любовь следователя к детективным историям английской писательницы.

В 1977 году по всей стране гремел случай отравления таллием. Вести расследование было поручено следователю Ямпольскому, большому поклоннику творчества Агаты Кристи, успевшему перечитать почти все доступные в стране книги автора.

Благодаря произведению «Вилла «Белый конь»», в котором подробно описывается действие опасного яда, дознаватель первым вычислил причину смертельной интоксикации.

Главным виновником этих событий оказался домашний тиран Дмитрий Фарафонов, которого впоследствии приговорили к расстрелу.