Красть невесту иль не красть: вот в чем вопрос

На сайте казахстанского омбудсмена 4 августа появилось предложение внести в Уголовный кодекс отдельную статью за «похищение лица с целью заключения брака», так как подобные деяния — грубейшее нарушение прав человека на личную неприкосновенность и свободу.

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В России кража невесты — это лишь шуточное развлечение на свадьбе, хотя на Кавказе к этому явлению относятся намного серьезнее. Как обстоят дела с похищением суженых и какое реальное наказание может грозить упрямому жениху, разбиралась «Парламентская газета».

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Дела давно минувших дней

Традиции похищения невесты много сотен лет. Ее корни восходят к Древнему Риму. Во времена легендарного царя Ромула в стране ощущалась острая нехватка женщин, так как население нового города пополнялось в основном беглыми рабами, бродягами, преступниками. Тогда Ромул объявил праздник и пригласил на него окрестных жителей с семьями. На нем-то римляне неожиданно набросились на гостей и похитили у них девушек. В историю этот эпизод вошел под названием «Похищение сабинянок».

Крепче всего ритуал похищения возлюбленной прижился на Кавказе. Не имея возможности выплатить калым за невесту, джигиты тайно и порой весьма грубо хватали девушку, водружали ее на скакуна и увозили к себе в дом, где она должна была провести ночь. Это делали, чтобы вынудить ее родителей согласиться на свадьбу, ведь в тех краях девушка, если провела ночь вне дома, считается опозоренной, и замуж такую уже никто не возьмет. Вот и приходилось давать согласие на брак, чтобы не оклеветать свою семью.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев рассказал «Парламентской газете», что на современном Кавказе эта проблема давно уже ушла в прошлое, и если где-то еще и встречается, то носит сугубо развлекательный характер и обязательно по обоюдному согласию обеих сторон шуточного конфликта.

«Да, такая проблема на Кавказе была, — признался парламентарий, — но она сохранилась в остаточном состоянии и сегодня практически сведена к нулю. Это сделано через объяснения, разговоры, что такого рода действия запрещены по религии. Нельзя так делать. Это древний обычай, и если, например, 15-20 лет назад это могло быть сто случаев в год, то в 2023 году это даже не один и не два. Поэтому такой проблемы, чтобы законодательно это как-то дополнять, нет».

Казахская пленница

Зато в Казахстане власти усмотрели у себя такую проблему. В сообщении указано, что похищение невест в стране, а особенно в ее южных регионах, где сильны народные традиции, остается распространенным делом.

«Я думаю, в Казахстане просто сейчас происходит максимальная цивилизация государства, — прокомментировал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека КириКирилл Кабанов. — Посмотрите, ведь там не только в отношении мусульман, но и в отношении православных вводят определенные ограничения. Чтобы было понятно, на день Петра и Павла, впервые за все время, в Петропавловске не было крестного хода, его запретили. Это модель турецкая, не европейская. Определенные традиции там пытаются запретить именно с уголовной позиции».

В России все спокойно

Говоря о нынешней ситуации с похищением девушек в России в целом и на Кавказе в частности, политики обратили внимание, что за несколько десятков лет в СПЧ такие заявления были, но — по пальцам пересчитать. Наше законодательство не нуждается в дополнениях к существующим понятиям о похищении людей или ограничению их свободы. За подобные преступлениям виновными так грозит до 12 лет лишения свободы. Правда, наказание отменят, если выяснится, что «преступление» произошло по взаимному согласию обеих сторон.

У всех по-разному

Вообще, к обряду, который на Кавказе отражает силу любви парня к девушке и готовность мужчины постоять за свою избранницу, в мире относятся по-разному. К примеру, в Германии сама идея кражи невесты кажется местному населению дикой, а призыв к такому действию и вовсе запрещен законом. А в Кыргызстане такого запрета нет, хотя по статистике каждый пятый брак в этой стране связан с насильственным похищением девушки. Власти, разумеется, пытаются бороться с этой проблемой, но пока безуспешно.