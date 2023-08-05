Огонь и ритуалы воскрешения: самые известные секты СССР и России

В США досрочно вышла на свободу Лесли Ван Хаутен — самая молодая последовательница серийного маньяка Чарльза Мэнсона, который создал и возглавил секту «Семья» в конце 1960-х.

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Сектанты по приказу Мэнсона расправлялись с людьми. Главу секты поймали в 1969 году: он был приговорен к высшей мере наказания, но позже ее заменили на девять пожизненных сроков. Маньяка не стало в тюремной больнице штата Калифорния в 2017 году.

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Между тем знаменитые секты существовали не только на Западе, но и в Советском Союзе, а позже в России. И пускай по степени кровожадности они уступали «Семье» Мэнсона, от их действий страдало множество людей, а об их темных делах говорили на всю страну. Самые известные секты СССР и России — в материале «Ленты.ру».

60-е годы. Секта скопцов

История скопцов уходит своими корнями во времена Петра I — основателем этой секты еще в XVIII веке стал беглый крепостной Кондратий Селиванов. Он и его адепты считали, что кратчайшим путем к спасению душ является оскопление, которое сектанты называли «огненным крещением».

Власти, как могли, боролись с этим «вредоносным явлением»: сектантов ссылали в Сибирь и отправляли на службу в отдаленные губернии, в том числе на Кавказ. Свое второе рождение секта неожиданно получила в Советском Союзе, причем стараниями педофила-рецидивиста из Калининской (ныне Тверской) области Сергея Савченко. Дважды отсидев за насилие над детьми, Савченко надругался над дочерью криминального авторитета. Отец ребенка отомстил насильнику максимально жестко — отрезал ему половые органы. Но Савченко решил воспользоваться этим: он нарек себя новым мессией и в 1967 году стал возрождать секту скопцов.

Рецидивист даже придумал для секты собственный логотип — стилизовал букву «С» под изображение серпа. Собрания секты, на которых собирались более десяти человек, проводились в пещерах. Сами процедуры оскопления проводились там же. При этом судьбы сектантов нередко заканчивались плачевно.

Евгений Старшук, один из соратников Савченко, после оскопления буквально обезумел от боли и сбежал из пещеры. Он добрался до больницы, но кровопотеря оказалась слишком большой — спасти его врачи не смогли. Другому сектанту, Владимиру Иванову, вынес приговор сам Савченко, который усомнился в преданности адепта.

В итоге сектанты зимой напоили Иванова до бессознательного состояния, а потом оставили замерзать на улице. Советские власти вычислили сектантов в ходе диспансеризации, после которой были задержаны все мужчины без половых органов. Савченко с двумя приближенными приговорили к расстрелу, а остальные сектанты получили от 8 до 12 лет лишения свободы.

70-е годы. Секта огня

В 1971 году на Урале возникла одна из самых опасных советских сект, за которой стоял рецидивист Глеб Вознюк. Отбывая очередной срок, он прочел роман Алексея Толстого «Петр Первый», в котором описывались ритуалы старообрядцев. Те разводили костры, а затем добровольно уходили из жизни.

Подробности об этих страшных обрядах зэк узнал от своего сокамерника, пожилого сектанта из уральской деревни. Тогда в голове у Вознюка возник неожиданный план обогащения: оказавшись на воле, он быстро организовал секту из доверчивых советских граждан. Своим адептам рецидивист внушал, что добровольный уход из жизни — это единственный путь для очищения души и попадания в рай. При этом Вознюк убеждал сектантов, что сначала им нужно отдать ему все свои деньги и имущество. Когда первые последователи уголовника фактически оказались нищими, тот объявил, что они готовы к очищению.

Вознюк отправил 19 человек в избу, которую затем поджег, но сам за сектантами не последовал. После он повторил то же самое со второй группой из восьми адептов. На средства, которые все эти люди отдали ему, Вознюк купил квартиру и автомобиль «Волга».

Правда, следователи в конце концов вышли на его след. Скрываясь от милицейской погони, Вознюк попал в аварию — его машина загорелась, и лидер секты получил многочисленные ожоги. У него начался сепсис, спасти его врачи не смогли.

70-е годы. Секта Виктора Столбуна

Виктор Столбун, педагог с неоконченным медицинским образованием, в 70-е годы изобрел якобы эффективный метод лечения некоторых заболеваний — «дозированное центропетально-реперкуссивное воздействие» (ДЦРВ). Оно проводилось при помощи хлорэтила, который при многократном применении расслаивал определенные участки кожи.

Столбун утверждал, что ДЦРВ могло излечить и рак, и шизофрению. Причем «лечение» проводилось в условиях общины: люди, обратившиеся к нему за помощью, должны были держаться вместе и порвать все связи с родственниками. Нередко родители приводили в секту Столбуна своих детей, где их «лечили» ударами тока и побоями.

Все попытки властей прекратить его деятельность Столбун называл попыткой «греховного и больного мира» восстать против секты. В итоге он продолжал свою деятельность 20 лет — во многом из-за нескольких высокопоставленных и влиятельных адептов. Лишь в 1996 году в России полностью запретили использование практик Столбуна в отношении детей.

Самого лжеученого не стало в 2003 году, после чего его секта фактически прекратила свое существование.

90-е годы. «Белое братство»

Секту «Белое братство» (полное название — Великое белое братство ЮСМАЛОС, запрещенная в России экстремистская организация) в 90-е годы создала уроженка Донецка Мария Цвигун. Во время своего десятого аборта женщина пережила клиническую смерть, после которой стала называть себя Марией Дэви Христос и живым воплощением Иисуса Христа.

Вторым лидером секты стал Юрий Кривоногов, супруг Марии Цвигун, — он назвал себя Иоанном Крестителем. Сектанты верили в реинкарнацию, общение с божествами и одевались во все белое. Одним из условий вступления в «Белое братство» был отказ от семьи и любых материальных благ.

Сектанты были убеждены, что 24 ноября 1993 года наступит конец света, а потому ходили по улицам с плакатами, на которых была изображена Мария Цвигун, говорили о скором высшем суде и необходимости покаяния. В том же 1993 году они попытались захватить Софийский собор в Киеве, после чего Цвигун и Кривоногов были арестованы.

Но Цвигун это не остановило: в том же году она попыталась убедить 666 сектантов добровольно уйти из жизни на одной из площадей Киева. Правда, в итоге их всех успели задержать сотрудники правоохранительных органов.

Цвигун осудили на два года: выйдя из женской колонии, она взяла себе псевдоним Виктория Преображенская

Цвигун не отреклась от своих взглядов — в отличие от Кривоногова, которого еще в 1994 году нарекла Иудой. Сам бывший сектант вышел на свободу в 2000 году, назвал свое прошлое в «Белом братстве» бредом и вернулся к обычной жизни.

90-е годы. Секта Григория Грабового

Мария Цвигун в 90-е годы была не единственной, кто называл себя пришедшим на землю Иисусом Христом — вторым таким человеком был уроженец Казахстана Григорий Грабовой. В 1995 году «новый мессия» встретился со знаменитой болгарской ясновидящей Вангой, но та с позором выгнала самозванца.

Впрочем, Грабовому это ничуть не помешало убеждать окружающих, что он якобы умеет воскрешать людей. Многочисленная паства лжепророка не просто верила ему, но и несла деньги, надеясь однажды увидеть усопших близких. За саму процедуру воскрешения Грабовой неизменно брал деньги, но не давал никаких гарантий.

А вполне предсказуемым неудачам он всегда находил объяснение — мол, усопшие не хотели возвращаться с того света, а живые были не готовы к встрече с ними. При этом Грабовой обзавелся нотариально заверенными отзывами сектантов, близких которых якобы воскресил. Правда, никто из этих воскрешенных домой так и не вернулся.

Но Грабовой и этому нашел объяснение: якобы люди почему-то возвращались с того света в других городах и оставались там жить.

Осенью 2004 года, после страшного теракта в Беслане, лжепророк пообещал матерям вернуть их детей, чем привлек к себе пристальное внимание правоохранительных органов

В марте 2005 года глава секты заявил, что намерен стать президентом России и запретить уход на тот свет на законодательном уровне. А год спустя, в апреле 2006 года, он оказался в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, из которых он отбыл четыре, а затем вышел по УДО.

В настоящее время Григорий Грабовой живет в Сербии, где пытается собрать вокруг себя адептов уже новой идеи — на сей раз по «взлому Вселенной».

2000-е годы. Секта бога Кузи

Главой одной из самых странных сект России стал полуслепой лжесвященник Андрей Попов, который подделал документы об окончании семинарии и некоторое время служил в одном из московских храмов. После того как обман раскрылся и Попова выгнали из церкви, он стал проводить платные духовные собрания.

Поначалу на них присутствовала его церковная паства — 20-30 человек. Но со временем число участников росло, и Попов стал поднимать цены на проповеди, а затем продавать их записи и книги о своем учении. Самого себя Попов называл богом Кузей — по некоторым данным, в честь своего умершего попугайчика.

Он говорил, что в нем в разных процентных соотношениях воплощены разные знаменитости и святые: от Юлия Цезаря и Михаила Лермонтова до Шивы и, конечно, Иисуса Христа (на 0,8 процента). Благодаря своим ораторским способностям и, предположительно, владению гипнозом Попов вводил своих адептов в транс, умело внушая им нужные мысли.

После подобных собраний сектанты нередко бросали своих мужей и жен, родителей и детей. Большая часть женщин-сектанток входила в гарем Попова — при этом своими женами он считал четырех из них.

Для смирения сектантов нередко жестоко избивали, а они сами исправно несли богу Кузе деньги

При обысках у него дома нашли около 250 миллионов рублей, 150 тысяч долларов и целый зоопарк дорогих экзотических животных. Сам Попов заставлял сектантов торговать церковной утварью и кусками своих трусов — по тысяче рублей за штуку. Но в 2015 году история секты закончилась: бога Кузю задержали и приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество и создание религиозной организации, посягающей на жизнь и здоровье граждан.

2010-е годы. Секта «Движение граждан СССР»

Секта «Движение граждан СССР» (запрещенная в России экстремистская организация) возникла в январе 2010 года, а ее бессменным лидером стал стоматолог из Душанбе Сергей Тараскин. Он утверждал, что Советский Союз продолжает существовать, а Россия — не страна, а коммерческая организация. Своих адептов Тараскин призывал уничтожать паспорта РФ и приобретать у него советские документы за две тысячи рублей.

Еще 200 рублей составляли ежемесячные взносы в секту. Тараскин заявлял, что после этого якобы можно было не подчиняться российским законам — не оплачивать услуги ЖКХ, налоги, штрафы и не рассчитываться с кредиторами. А благодаря наличию советских автомобильных номеров и прав сектанты верили в то, что могут не подчиняться требованиям сотрудников ГИБДД.

Сам Тараскин объявил себя «врио президента СССР» и даже сформировал некое подобие собственного правительства — «назначил» премьер-министра, около десяти губернаторов, а также утверждал, что возродил КГБ и СМЕРШ. После возрождения Советского Союза Тараскин обещал каждому сектанту по 14 миллиардов рублей.