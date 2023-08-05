Акула из любопытства укусила женщину на дне рождения подруги

Акула укусила американку, которая отмечала день рождения подруги около пирса в городе Сент-Питерсберг, штат Флорида. 26-летняя девушка находилась в компании друзей, которые купались и прыгали в воду с лодки.

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Американка ныряла с надувными игрушками, когда к ней подплыла акула. Пострадавшая почувствовала боль и закричала. Друзья затащили ее в лодку и вызвали скорую помощь.

Врач наложил пациентке 14 швов и сказал, что укус был мягким: акула просто проявила любопытство, сообщает Fox 13 News.