Николай Ежов: как он на самом деле себя вел во время казни
Николай Ежов, бывший нарком водного транспорта и нарком внутренних дел, был приговорен к смертной казни в 1940 году. Его казнили вскоре после приговора. Однако, свидетельства о том, как он себя вел во время исполнения приговора, расходятся. Некоторые утверждают, что Ежов плакал и визжал, в то время как другие говорят, что он держал себя в руках и даже пел.
Ежов был взят под стражу в апреле 1939 года и обвинен в заговоре и других преступлениях. При обыске его квартиры и кабинета были найдены следы пьянства и депрессии, такие как бутылки водки и заряженное оружие. Это свидетельствует о страхе, который он испытывал перед арестом. Также есть свидетельства о том, что он вел себя странно незадолго до ареста, молча на заседаниях и складывая голубей из бумаги.
Ежов очень надеялся на то, что его не приговорят к смертной казни. Он передал Лаврентию Берии записку, в которой заявил о своей преданности партии и Иосифу Сталину. Он также заявил, что будет умирать с именем Сталина на устах. Он отверг обвинения и выразил сожаление только о том, что "мало почистил" чекистов.
Однако, его надежды не оправдались. Его приговорили к смертной казни в начале февраля 1940 года. Свидетель Николай Афанасьев утверждал, что Ежов "обмяк и стал валиться на бок" после оглашения приговора. Он потерял сознание и был выведен из зала конвоирами. По словам Афанасьева, Ежов лежал на койке в своей камере и мычал. Он подал прошение о помиловании, но его прошение было отклонено. Афанасьев также присутствовал на казни Ежова и утверждал, что он плакал и визжал, и его тащили за руки к месту расстрела. Однако, Павел Судоплатов рассказывал, что Ежов вел себя достойно и даже запел "Интернационал".