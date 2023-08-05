Николай Ежов: как он на самом деле себя вел во время казни

Николай Ежов, бывший нарком водного транспорта и нарком внутренних дел, был приговорен к смертной казни в 1940 году. Его казнили вскоре после приговора. Однако, свидетельства о том, как он себя вел во время исполнения приговора, расходятся. Некоторые утверждают, что Ежов плакал и визжал, в то время как другие говорят, что он держал себя в руках и даже пел.

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Ежов был взят под стражу в апреле 1939 года и обвинен в заговоре и других преступлениях. При обыске его квартиры и кабинета были найдены следы пьянства и депрессии, такие как бутылки водки и заряженное оружие. Это свидетельствует о страхе, который он испытывал перед арестом. Также есть свидетельства о том, что он вел себя странно незадолго до ареста, молча на заседаниях и складывая голубей из бумаги.

Ежов очень надеялся на то, что его не приговорят к смертной казни. Он передал Лаврентию Берии записку, в которой заявил о своей преданности партии и Иосифу Сталину. Он также заявил, что будет умирать с именем Сталина на устах. Он отверг обвинения и выразил сожаление только о том, что "мало почистил" чекистов.