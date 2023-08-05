День Бориса и Глеба: что нельзя делать 6 августа, чтобы избежать проблем в семье

Православная церковь 6 августа чтит память первых русских святых Бориса и Глеба — сыновей великого князя Владимира Святославовича. Их убил единокровный брат Святополк Окаянный в борьбе за власть. В народе отмечается день Бориса и Глеба. Что можно и нельзя делать в грядущее воскресенье — читайте ниже.

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В этот день на Руси крестьяне старались не выезжать в поля и луга, иначе там может случиться пожар. В основе такого поверья — многочисленные грозы, пора которых начиналась в августе.

Женщинам запрещается в день Бориса и Глеба делать банные веники, иначе они будут плохого качества и не смогут выгнать из тела болезнь. С каждым их ударом недуги, напротив, будут только прибавляться. Представительницам прекрасного пола также не стоит ходить с распущенными волосами, поскольку бес начнёт играть с ними, они начнут выпадать. Предки верили, что в итоге можно вовсе без волос остаться.

Не следует в воскресенье во время грозы смотреть в окно, так как можно ослепнуть. Рекомендуется закрыть плотно окошки и зашторить их. Не стоит спать на правом боку в ночь на 6 августа, так как это может привести к проблемам в семье.

Какие ещё есть приметы?