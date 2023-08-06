Самая ядовитая рыба в мире укусила россиянина в Приморье
Житель Приморья выловил самую ядовитую в мире рыбу-фугу в реке Сучан и хотел снять улов на камеру, но такое обращение рыбе не понравилось и она укусила мужчину.
Как видно на опубликованных в соцсетях кадрах, сначала рыболов оставил рыбу на суше, из-за чего рыба раздулась и выпустила иглы. Затем мужчина решил вернуть свой улов обратно в реку и сначала положил рыбу в воду, а затем снова взял в руки, чтобы снять на камеру с близкого расстояния.
Подобное обращение рыбе явно не пришлось по душе и она укусила рыбака.
Брать такую опасную рыбу голыми руками специалисты не рекомендуют – выделяемый ей яд содержится не только в мясе, но и в коже и иглах. Фугу считается деликатесом в Японии, но готовить такой опасный продукт могут только высококлассные повара, сообщает «360».