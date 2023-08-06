Самая ядовитая рыба в мире укусила россиянина в Приморье

Житель Приморья выловил самую ядовитую в мире рыбу-фугу в реке Сучан и хотел снять улов на камеру, но такое обращение рыбе не понравилось и она укусила мужчину.

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Как видно на опубликованных в соцсетях кадрах, сначала рыболов оставил рыбу на суше, из-за чего рыба раздулась и выпустила иглы. Затем мужчина решил вернуть свой улов обратно в реку и сначала положил рыбу в воду, а затем снова взял в руки, чтобы снять на камеру с близкого расстояния.

Подобное обращение рыбе явно не пришлось по душе и она укусила рыбака.