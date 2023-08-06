В Боливии мальчик дал укусить себя пауку, чтобы стать супергероем
Укусы «черной вдовы» опасны для человека, поскольку вызывают латродектизм.
В Боливии восьмилетний мальчик решил, что укус ядовитого паука поможет стать ему супергероем Человеком-пауком. Он позволил укусить себя «черной вдове», пишет The Mirror.
После этого мальчик посадил паука в банку и принес домой. Через время его рука начала опухать, но он побоялся признаться родителям. Лишь спустя время ребенок рассказал маме о невыносимых болях в мышцах и о том, как им образом хотел обрести суперспособности.
Мальчика отвезли в больницу и вкололи антидот, после чего его состояние стабилизировалось.