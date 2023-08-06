День Бориса и Глеба: что нельзя делать 6 августа

6 августа отмечается народный праздник, день Бориса и Глеба. Он назван в честь святых, память которых чтит православная церковь в эту дату. О том, что нельзя и что можно делать 6 августа — в материале "Рамблера".

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В старину в день Бориса и Глеба было принято ходить в лес и собирать ягоды и грибы. Из них делали различные блюда, а также заготавливали на зиму. На поиски пищи отправляли детей, а женщины оставались готовить на кухне.

Еще одна примета касается благосостояния и достатка. Считается, что для того, чтобы приумножить свои доходы, нужно пересчитать сбережения до восхода солнца. Также нужно отдать все долги. В древности верили, что тот, кто встретит праздник Бориса и Глеба с задолженностью, то будет несчастен весь год.

Что нельзя делать 6 августа

В эту дату запрещено было убирать пшеницу, поэтому все работы в поле откладывали до захода солнца. Считалось, что если ослушаться этого запрета, поля ждут пожары.

Также нельзя заниматься домашними делами, в том числе и уборкой. Это может привлечь безденежье. Брать в долг деньги в этот праздник означало навлечь на себя болезни.

Чтобы не потерять удачу, нужно не ссориться со старшими. Нельзя повышать голос и ругаться, иначе все хорошее уйдет от человека.

Народные приметы 6 августа