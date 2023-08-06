6 августа 1945 года США сбросили на Хиросиму атомную бомбу

Шестого августа 1945 года примерно в 08:15 утра самолет В-29 американских ВВС беспрепятственно пролетел над центром Хиросимы и сбросил на город четырехтонную урановую бомбу "Малыш" (Little Boy). Подробности одной из самых страшных трагедий в истории человечества напомнило Российское историческое общество.

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Как готовились

В течение мая-июня 1945 года на остров Тиниан прибыла американская 509-я смешанная авиационная группа. Район базирования группы на острове находился в нескольких милях от остальных подразделений и тщательно охранялся. 26 июля крейсер "Индианаполис" доставил на Тиниан атомную бомбу.

28 июля начальник Объединенного комитета начальников штабов Джордж Маршалл подписал приказ на боевое применение ядерного оружия. Этот приказ, разработанный руководителем Манхэттенского проекта генерал-майором Лесли Гровсом, предписывал нанести ядерный удар "в любой день после третьего августа, как только позволят погодные условия". 29 июля на Тиниан прибыл командующий стратегической авиацией США генерал Карл Спаатс, доставив на остров приказ Маршалла.

Как бомбили

6 августа американский бомбардировщик В-29 подлетел к Хиросиме на высоте примерно в 9357 метров и начал бомбардировку. В 08:15 бомба "Малыш" покинула бомбовый отсек. Затем самолет совершил резкий поворот на 155 градусов вправо и снизился на 518 метров. Бомба взорвалась примерно в 576 метрах над городом, а мощность взрыва составила 13 килотонн. Минуту спустя самолет настигла первая ударная волна, распространявшаяся со скоростью примерно в 335 метров в секунду.

Бомба взорвалась ослепительной вспышкой в небе, огромным мчащимся порывом воздуха и оглушительным грохотом, распространившимся за много миль от города; первые разрушения сопровождались звуками рушащихся домов, разрастающимися пожарами, гигантское облако пыли и дыма отбросило тень на город.

"Уцелели только железобетонные конструкции"

Первое настоящее понимание японцами того, что действительно вызвало катастрофу, пришло из публичного сообщения из Вашингтона. Заявление президента Соединенных Штатов Америки Гарри Трумена: "16 часов назад американский самолет сбросил единственную бомбу на Хиросиму, важную базу японской армии. Эта бомба обладала большей мощью, чем 20 тысяч тонн тротила. Ее заряд более чем в две тысячи раз превосходит заряд британского Grand Slam'а, самой большой бомбы из использовавшихся в истории войн".

В рассекреченном докладе посла Японии в СССР сказано, что на расстоянии 5-7 км от станции Хиросима практически все здания были разрушены, уцелели только железобетонные конструкции. В докладе отмечается, что листва деревьев была опалена неравномерно, часть людей получила сильные ожоги, а часть вовсе не пострадала. Авторы пояснили, что это дает основание предположить, что энергия бомбы излучалась не сплошной массой, а пучками, в результате чего остались непораженные участки, однако это на удалении от взрыва. В радиусе же одного километра от взрыва уничтожено все живое.

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