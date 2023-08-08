Ученые выяснили, сколько лотерейных билетов надо купить для победы

Математики из Манчестерского университета подсчитали, сколько лотерейных билетов необходимо приобрести, чтобы гарантированно выиграть в национальной лотерее Великобритании. Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте университета.

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В выбранной лотерее разыгрываются шесть случайный чисел от одного до 59. Ученые установили, что необходимо купить 27 билетов, чтобы гарантированно получить выигрыш.

Авторы использовали математическую систему под названием конечная геометрия. Им потребовались три плоскости Фано и два треугольника, чтобы покрыть все 59 чисел. Всего они получили 45 057 474 возможных розыгрышей. Так, 27 билетов хватит, чтобы хотя бы в одном из билетов было как минимум два общих номера.