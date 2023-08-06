«Взрыв» Черного моря: что говорят ученые о популярном мифе

Черное море — один из самых загадочных и недоступных уголков нашей планеты. Его глубины скрывают множество тайн, а его воды богаты растворенными газами, что делает водоем уникальным резервуаром для исследования.

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Откуда в море газ

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Одна из теорий объясняет наличие сероводорода в Черном море поступлением через разломы морского дна, которые образуются во время землетрясений. В результате этих тектонических движений, газы попадают в воду и постепенно накапливаются, образуя «подушку» сероводорода на дне.

Другая теория предполагает, что некогда Черное море было изолированным пресноводным озером. Однако, около 7-8 тысяч лет назад, возможно из-за таяния ледников или крупного землетрясения, воды Средиземного моря хлынули в пресное озеро через пролив Босфор. Этот процесс продолжался несколько сотен лет и привел к вымиранию местной флоры и фауны. В результате же ее разложения в воду попало большое количество сероводорода.

Газовый резервуар

По сей день сероводородный слой в Черном море продолжает подниматься и захватывать все больший объем моря. Он оценивается в миллиарды тонн и делает Черное море самым большим в мире резервуаром растворенного в воде газа. К счастью, он остается относительно неподвижным, что объясняется отсутствием крупных морских течений и штормов. Кроме сероводорода, черноморские воды также богаты метаном, который накапливается в результате деятельности микроорганизмов и поднимается с морского дна.

«Взрыв» Черного моря: миф или нет

Существует теория о возможности взрыва Черного моря из-за постоянно растущей концентрации взрывоопасного газа в воде. Такое предположение было высказано рядом ученых в 1988 году и живо до сих пор. Впрочем, все последующие исследования водоема развенчали эту теорию. Несмотря на то, что концентрация сероводорода в черноморских водах велика, она недостаточна для взрыва.