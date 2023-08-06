Уральские горы: как они появились на самом деле

Уральские горы, простирающиеся на протяжении 2500 километров, являются одной из самых впечатляющих горных систем на планете. Их уникальность заключается не только в их величественных пейзажах, но и в истории их формирования. Множество ученых посвятили годы исследованиям, чтобы понять, как эти горы появились и каковы были процессы, лежащие в их основе.

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Одной из наиболее принятых теорий о формировании Уральских гор является теория о континентальном столкновении. Согласно этой теории, около 300 миллионов лет назад, два континента – Лавразия и Сибирская плита – начали приближаться друг к другу. Это привело к формированию океана, который разделял эти континенты. Однако, со временем, океан сузился и континенты столкнулись, образуя горную систему, которую мы сегодня называем Уральскими горами.

Исследования геологов показывают, что процесс столкновения континентов был длительным и сложным. Они обнаружили, что в результате этого столкновения произошло сжатие земной коры, что привело к образованию горных складок. Горные складки – это геологические структуры, которые образуются в результате сжатия земной коры и приводят к поднятию горных массивов. Именно такие горные складки и составляют основу Уральских гор.

Другие исследования, проведенные геологами, позволили определить возраст Уральских гор. С помощью радиометрического анализа, ученые установили, что горы возникли около 300 миллионов лет назад. Это означает, что Уральские горы являются одними из самых старых горных систем на Земле.