Зачем нужна была кругосветка Крузенштерна и Лисянского

Со времен Петра I Россия стремилась стать мировой морской державой. И хотя развитие флота часто зависело от настроения и предпочтения правителей, в целом за XVIII век задача была решена. Но окончательно она продемонстрировала это 220 лет назад, когда 7 августа 1803 года началось кругосветное путешествие Крузенштерна и Лисянского.Попытки осуществить кругосветку предпринимались и ранее. Так известно, что еще в 1732 году в Сенате обсуждалась идея отправить на восток экспедицию Витуса Беринга морем. Горячими сторонниками ее выступили адмиралы Николай Головин и Томас Сандерс, которые и представили детальный план путешествия.

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Головин был готов возглавить экспедицию, в качестве аргумента приводил, что за ее время матросы и офицеры получат опыт, превышающий «в десять лет в здешних морях». Но в какой-то момент сенаторы отказались от этой мысли и в результате Беринг со всем экспедиционным скарбом был вынужден тащиться через всю Сибирь до Охотска для постройки кораблей.

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Вторая попытка в 1786 году почти состоялась и даже был указ Екатерины II об отправке кругосветной экспедиции во главе с капитаном бригадного ранга Григорием Муловским. Императрице эту идею предложил ее статс-секретарь Петр Соймонов, который даже направил в Камерц-коллегию «Записку о звериных промыслах и торге на Восточном океане». Но началась русско-турецкая война и экспедицию снова отменили.

Однако заинтересованность в ней не отпала – российские владения простирались уже и в Америке, а значит надо было решать вопрос транспортного сообщения с Аляской. Поэтому не удивительно, что основным, как сейчас бы сказали, лоббистом, выступала Русско-Американская компания. К началу XIX века это уже была богатая и влиятельная организация.

Русская Аляска уже через несколько десятилетий станет экономически развитым регионом, с промышленностью и сельским хозяйством, лидером по производству тех же пароходов. А пока этот край еще нужно было осваивать, и поселенцы остро нуждались в продуктах и товарах.

А их приходилось тащить через всю Сибирь по бездорожью, а потом в Охотске перекладывать на корабли. Поэтому поиск морского пути сразу из Европы мог значительно ускорить процесс – любой парусник из Санкт-Петербурга дошел бы быстрее телеги в тайге. Все ровно то же самое касалось и торговли с Китаем. Идею кругосветки активно поддерживали морской министр Н. Мордвинов и министр коммерции граф Н. Румянцев.Следующим заинтересованным лицом в кругосветном путешествии выступала Российская Академия наук. Ее крайне интересовало изучение мирового океана, то, как он влияет на российские моря. Поэтому впоследствии всю исследовательскую программу экспедиции, и весьма детально, подготовит именно Академия наук.Ну и наконец тот, кого мы считаем главным героем первой кругосветной экспедиции – Иван Федорович Крузенштерн. Он происходил из остзейскийх дворян, родился в 1770 году недалеко от Ревеля (теперь Таллинн) и с детства грезил о море.

Поступил в морской кадетский корпус в Кронштадте, но выпустился из него досрочно в 1787 году гардемарином в связи с началом русско-шведской войны. Кстати, воевал под командованием Муловского. Проявил на ней отвагу и получил почетное право сопровождать пленного адмирала и таким образом появился и при дворе.

В 1793 году Крузенштерн вместе с Юрием Лисянским были отправлены в длительную командировку в британский торговый флот. Там и завязалась дружба этих двух замечательных людей. Они побывали в Америке, Индии, Китае, известно, что в США Крузенштерн виделся даже с Джорджем Вашингтоном. Все это время он вел наблюдения, изучал развитие международной торговли. Результатом стала та самая докладная записка в военно-морское министерство по возвращении в Россию в 1799 году, где давал обоснование возможности и выгоды международной торговли той же пушниной из Аляски.

Когда на престол взошел Александр I, то о записке доложили и императору. Но вначале он к идее кругосветки отнесся с прохладой, однако, когда с аналогичными просьбами выступили и другие, то летом 1802 года было получено высочайшее одобрение. Таким образом кругосветное путешествие стало возможным благодаря усилиям сразу нескольких заинтересованных сторон, где каждый сыграл свою роль.

Руководителем экспедиции назначен капитан-лейтенант Иван Крузенштерн, а его заместителем капитан-лейтенант Юрий Лисянский. Многих это обстоятельство повергнет в изумление – ведь адмиралом (Крузенштерн) и капитаном I ранга (Лисянский) они станут много позже, уже прославившись на весь мир. А пока капитан-лейтенант — это невысокое звание, даже к старшим офицерским чинам не относится. Как же могли их поставить во главе такой серьезнейшей экспедиции?А все дело в том, что Крузенштерн и Лисянский считались лучшими капитанами в российском флоте. Кораблей океанского класса было немного, поэтому капитанами «Надежды» и «Невы» могли быть только они.