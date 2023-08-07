Народные приметы на 7 августа: какие покупки окажутся неудачными

7 августа отмечается народный праздник день Анны Зимоуказательницы. Он назван в честь женщины, которая стала матерью Богородицы. Наши предки верили, что по погоде в этот день можно предсказать то, какой будет зима.

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О том, что нельзя и что можно делать в эту дату, — в материале "Рамблера".

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С дня Анны Зимоуказательницы наши предки ждали холода. Считалось, что прохладная погода будет появляться ночью, поэтому доставали теплую одежду. Также по погоде в этот день предсказывали зиму. Считалось, что если после обеда день теплый и солнечный, то зима будет холодной и суровой. Если погода испортилась, то осадков и сильных морозов не будет.

Также в эту дату на огородах поспевал картофель. Часть его оставляли на зиму, а другую половину готовили в это же день. Поэтому 7 августа принято есть блюда из картофеля: драники, пюре, запеканки и жаркое. Люди ходили в лес за грибами и ягодами — тот, кто соберет больше остальных, будет счастлив весь год. Все, что сегодня приносили из леса, засушивали и оставляли на зиму.

Что нельзя делать 7 августа

В эту дату запрещается есть мясные блюда. Считалось, что тот, кто ослушается запрета, будет страдать от болезней ЖКТ. Поэтому отдавали предпочтения блюдам из картофеля, ягодам и грибам.

Также в день Анны Зимоуказательницы было принято почитать лошадей. Поэтому их нельзя было обижать: бить и кричать на них, а также использовать для развлечения. Таким людям обещали проблемы со здоровьем.

7 августа запреты касаются торговли. Если вы решили купить что-то, то лучше не торговаться с продавцом, иначе покупка принесет вам несчастья. Тем, кто предлагает свои услуги и товары, нельзя завышать на них цену, иначе бизнес будет неприбыльным. Запрещено покупать б/у одежду и отдавать свою в ремонт. Все это не принесет счастья, а вещи быстро испортятся.

Запрещено устраивать конфликты и скандалы, иначе не получится помириться. При этом 7 августа — хороший день для свадьбы, помолвки и сватовства.

Народные приметы на 7 августа