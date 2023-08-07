Солдатские бунты в 1955 году: чем были недовольны советские военные

В 1955 году в СССР произошла серия солдатских бунтов, которые вызвали широкий резонанс и стали одним из проявлений неудовлетворенности населения страны. Почему эти бунты произошли и какие были их причины?

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Одной из основных причин бунтов было продление срока службы для солдат, проходивших службу в строительных частях. В середине 1950-х годов строительные части советской армии были задействованы в возведении множества "великих строек коммунизма". Солдаты работали на этих объектах задаром, а их трудом распоряжались гражданские ведомства, а не Министерство обороны. В 1955 году эти строительные части были преобразованы в военно-строительные отряды (ВСО), и солдаты стали получать фиксированную зарплату. Однако командование решило продлить сроки службы для рядовых и сержантского состава этих отрядов.

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Солдаты, которые надеялись покинуть армию осенью 1955 года, узнали, что им не светит демобилизация до апреля 1956 года. Они уже прослужили несколько лет и были готовы вернуться к гражданской жизни. Это вызвало негодование и недовольство среди солдат, которые решили выразить свою протестную позицию.

Первыми взбунтовались солдаты строительной воинской части, размещенной в городе Красноуральске Свердловской области. Узнав о продлении сроков службы, они пришли к начальнику стройуправления и потребовали показать им соответствующее постановление Совета министров. В порыве ярости солдаты переломали стулья в кабинете. Причиной бунта были не только продленные сроки службы, но и плохие условия проживания и работы. Солдаты жили в недостроенных и неотапливаемых помещениях, работали в сильные морозы без необходимой экипировки.

Куда более масштабные бунты произошли в Кемерово. Большая группа солдат разгромила кабинет управляющего строительным трестом, требуя его увольнения. Военкомат отказался разговаривать с солдатами, ссылаясь на их принадлежность к тресту. В результате, тысячи военных строителей не вышли на работу и заполонили городские улицы. Были слышны призывы к погромам и угрозы захвата административных зданий и магазинов.

Власти пытались успокоить бунтовщиков, но им не удалось справиться с ситуацией.

Некоторые кричали, что о стачке «станет известно в Америке». Управляющего трестом по фамилии Степаненко избили, и он всё же подписал приказ об увольнении. После этого руководитель потерял сознание, и был доставлен в больницу. В качестве компромисса бунтовщиков отпустили со службы с 1 декабря, но пятеро зачинщиков понесли наказание. После ряда судебных разбирательств они были приговорены к 1 году исправительно-трудовых работ (в сталинское время такое мягкое наказание было немыслимо).