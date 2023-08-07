Медовый спас: традиции, обряды и приметы

Каждый год 14 августа православные приносят в церковь для освещения баночки меда. Священники с молитвою окропляют святой водой новый сбор. Между тем сами клирики называют освящение меда лишь традицией, не относящейся к самому празднику, который в церкви называется Происхождение (или изнесение) древ Животворящего Креста Господня. О том, что действительно отмечают в этот день, почему принято нести в храмы мед, – в материале «ФедералПресс»

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Как возник праздник Медовый Спас

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Праздник, связанный с новым сбором урожая меда, отмечали на Руси еще до принятия христианства. Славяне собирали первый урожай меда и приносили его в жертву духам и ушедшим родителям. Над ними они проводили молебен, просили у языческих богов хорошего урожая в следующем году.

Во времена христианства некоторые традиции праздника сохранились и тесно переплелись с христианскими. Вообще слово «Спас» происходит от слова «Спаситель», то есть событие посвящено Иисусу Христу. Сама церковь при этом 14 августа празднует Происхождение (или изнесение) древ Животворящего Креста Господня. В этот день вспоминают традицию, которая утвердилась еще в IX веке в Константинополе. В те времена в разгар жары были эпидемии. Верующие, чтобы победить эпидемию, выносили из домовой церкви греческих императоров часть Животворящего Креста, на котором был распят Христос. Древо переносили в храм Святой Софии.

С частью Креста совершали Крестные ходы, освящали водные резервуары, и болезни отступали. С тех пор в этот день стало принято окунаться в водоемы, проводить крестные ходы и освещать воду.

Также 14 августа начинается Успенский пост. В этот день устраивают большие застолья, но мясо и алкоголь запрещены, а трапезу начинают с ложки меда.

Почему Медовый Спас также называют Маковым

В этот же день, 14 августа церковь также вспоминает семерых мучеников Маккавейских – братьев Авима, Гурия, Елеазара, Антонина, Маркелла, Евсеона и Алима. В 166 году до нашей эры они не стали поклоняться языческим богам. Разгневанный отказом сирийский царь Антиох Эпифан по очереди убил членов семьи Маккавей на глазах у их матери. Женщина не выдержала мук и тоже умерла.

После гибели семерых братьев, их учителя и матери на глазах народа в городе началось восстание под предводительством священника Маттафии. Оно продолжалось почти пять лет, но в конце концов верующие одержали победу и очистили Храм Иерусалима от содержавшихся в нем идолов. По странному стечению обстоятельств имена братьев Маккавеев оказались созвучными празднику мака, который отмечали в начале августа в дохристианской Руси.

Традиции и приметы на Медовый Спас

В этот день было принято помогать нуждающимся, дарить освященные подарки и поминать усопших.

Считается, что после 14 августа нельзя заходить в воду, так как она становится слишком холодной и можно заболеть. Еще в этот день принято сажать озимые растения.

Есть народная примета, что если в Медовый Спас идет дождь, то урожай будет хорошим. Если к Медовому Спасу ласточки уже улетели в теплые края, то осень будет ранней. Если погода ветреная, значит, зима будет снежная и морозная. Если в этот день идет дождь – значит, целый год не будет лесных пожаров.

Считалось, что в Медовый Спас нельзя работать – только мед собирать. Если подать мед или деньги нищему у церкви, то будут прощены грехи.