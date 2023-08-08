Девушка оригинально отомстила мужчине за ложь на свидании

Девушка рассказала на Reddit об оригинальной мести мужчине, которой солгал ей на первом свидании. Автор поста заявила, что, в отместку за этот поступок она обманом заставила неудавшегося бойфренда сделать восковую депиляцию интимных мест.

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По словам автора, ситуация произошла, когда ей было немногим больше 20 лет. Девушка тогда искала себе бойфренда с помощью приложения для знакомств. В своем профиле она указала, что не заинтересована в мужчинах с детьми и курильщиках.

Спустя какое-то время девушка отправилась на свидание. Встреча продлилась два с половиной часа и когда уже подходила к концу, мужчина заявил, что у него есть ребенок.

«Я спросила его, видел ли он, что на этот счет написано в моем профиле. Он сказал: "Да, я видел, но я знал, что если бы ты провела со мной какое-то время, ты бы увидела, какой я классный и была бы готова закрыть на это глаза"», — добавила автор публикации.

Она отметила, что была крайне недовольна поступком мужчины.

Девушка заявила ему, что не хочет окончания свидания, и предложила сходить вместе с ней на сеанс депиляции воском интимных мест и также пройти эту процедуру. Ее спутник согласился.

«Мы одновременно сделали эту процедуру. Он много кричал, но в целом был молодцом и справился. Я заставила его заплатить за его сеанс и больше ему не звонила», — также заявила пользовательница Reddit.

«Это жестоко, но также забавно», «Великолепно», — высказались об истории комментаторы.

Некоторые в шутку предположили, что после встречи с автором мужчина мог начать регулярно делать депиляцию воском.