Влюбленная в жениха подруга невесты потеряла друзей из-за поступка на свадьбе

Эксперт по отношениям Лаура Коллинз объяснила причину, по которой невеста перестала общаться с лучшей подругой, узнав о ее поцелуе с женихом на свадьбе. При этом девушка простила изменника. Ее мнение приводит Metro.

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За советом к Коллинз обратилась девушка, которая потеряла друзей из-за поступка на свадьбе лучшей подруги. Она рассказала, что поцеловалась с женихом, в которого была давно влюблена. Об этом узнали общие друзья пары и сама невеста.

«С тех пор она отказывается разговаривать со мной, хотя я неоднократно извинялась в письменной форме и лично. Меня удивляет то, что он тоже неправ, но все же, кажется, остался безнаказанным», — пожаловалась читательница.

В ответ на письмо Коллинз указала, что решение лучшей подруги прекратить общение является закономерным. Более того, она допустила, что жениха простили не так легко, а его безнаказанность лишь видимость.

«Твоя бывшая подруга только что вышла замуж, поэтому я предполагаю, что она не хочет сразу разводиться, и ее можно понять. Но, честно говоря, с моей точки зрения, она совершает огромную ошибку, оставаясь с этим парнем. Если он смог обмануть в день свадьбы, я не знаю, можно ли ему вообще доверять, но она явно готова попробовать», — считает Коллинз.