Кого запрещалось трогать у уличных хулиганов в СССР

В СССР существовал строгий кодекс чести уличных хулиганов, который определял, кого запрещалось бить. В то время все в жизни было регламентировано и устояло за каждого человека. Даже бандиты и хулиганы жили по своим строгим правилам. У каждого уличного пацана был свой «кодекс чести», который запрещал определенные поступки.

© Русская семерка

Один на один

Видео дня

Одним из правил было "двое дерутся - третий не лезь". Вмешиваться в драку один на один, а тем более "месить" кого-то толпой во дворе, считалось постыдным делом. Хотя, конечно, всегда находились те, кто хотел решать свои проблемы чужими руками. Однако таких быстро ставили на место, говоря, что они трусят, если не соглашаются на драку один на один. Также соблюдались возрастные рамки: старшеклассник не ставился на драку с пятиклассником. Но старший товарищ всегда мог вступиться за младшего.

Исключение составляли драки толпа на толпу. Здесь количество участников не всегда учитывалось. Обычно старались "забиваться" по-честному: пять на пять или десять на десять.

Без оружия

Также в кодексе чести были определены правила драки. Благородство среди советских школьников всегда ценилось. Кастеты, палки, ножи, цепи и дубины, которые назывались "де**мо" или "аргументы", должны были быть выброшены. Даже если хулиган не использовал оружие, его наличие во время драки могло привести к жесткому наказанию. Также запрещалось добивать лежачего, пинать его ногами, наносить удары в пах или кусаться. Драка могла продолжаться до первой крови или пока противник не попросит пощады.

Проверка на смелость

Чтобы стать полноправным членом уличной банды, каждый должен был доказать свою состоятельность. Проверка могла быть разной: лечь между рельсами под проходящим поездом, прокатиться на подножке трамвая, прогуляться по карнизу многоэтажки или прыгнуть с тарзанки в речку. Правда, иногда такие проверки заканчивались трагически. Однако это не останавливало пацанов.

Своих не сдавать

Важным аспектом кодекса чести было отношение к стукачам. "Стукачи долго не живут и своей смертью не умирают", - говорили советские пацаны. Они не любили ябед и игнорировали их полностью. С ними не здоровались, не разговаривали, не дружили и даже не дрались, считая это ниже своего достоинства. Искупить проступок можно было только проверкой на смелость.

Особое отношение к девушкам

Несмотря на то, что школьниц нередко задирали, пацаны имели особое отношение к девушкам. Их никогда не били, а если две девушки затевали разборки между собой, их разнимали, чтобы не довести до греха. Также пощады удостаивал кавалер, провожавший подружку домой, даже если он был из другого двора или района. Однако на обратном пути ему могло быть неприятно...