Умер самый толстый кот в России Степан

В Бийске скончался кот Степан, считающийся самым толстым котом в России. Об этом 8 августа сообщила Ирина Балахнина, автор YouTube-канала о животном. Степану было 16 лет.

© Кадр из видео

Степан жил у пенсионерки. Кот стал известен в интернете из-за видео, на котором он сидит, облокотившись о лавочку. Запись, опубликованная в 2016 году, собрала 7,4 миллиона просмотров.

СМИ писали, что Степан весил 20 килограммов. Его сажали на диету, но вес не уходил. Хозяйка говорила, что у кота генетическая предрасположенность к полноте, поскольку его отец тоже был толстым, сестра Степана Лиза (также живет у пенсионерки) тоже упитанная.