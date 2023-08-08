Жених и невеста отпраздновали свадьбу прыжком со скалы

Пара из Италии сыграла свадьбу на скале и прыгнула с нее в честь торжества вместе с гостями. Об этом пишет NDTV.

На ставшем вирусным видео жених и невеста стоят рядом с мужчиной в костюме священника на самом краю скалы. После его официальной речи невеста произносит «согласна», и молодожены вместе с гостями прыгают со скалы высотой в 1200 метров. Невеста и жених прыгнули с обычными парашютами, а некоторые другие участники праздника в специальных костюмах для скайдайвинга. В финале видео молодожены отпраздновали благополучное приземление поцелуем.