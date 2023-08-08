В Европе вспомнили древний способ борьбы с жарой

В одном из самых жарких городов Европы — Севилье — нашли необычный способ борьбы с негативными последствиями экстремальной жары. В нескольких километрах от центра построили систему акведуков, которая помогает снизить температуру окружающей среды на десять градусов Цельсия, сообщает Bloomberg.

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Акведуки не используют для охлаждения ископаемые виды топлива, а работают исключительно за счет воздуха, воды и солнечной энергии. Севильская сеть была построена по образцу каналов, возведенных тысячу лет назад на территории Древней Персии, или современного Ирана. Проточная вода охлаждает воздух в тоннелях, который в дальнейшем выводится в окружающую среду через вертикальные трубы.

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Наземная часть системы представляет собой площадку размером примерно с два футбольных поля и включает два общественных пространства, зеленые насаждения, набережную и тенистую зону со скамейками. Таким образом жители Севильи получают возможность охладиться и отдохнуть, не покидая городских границ. Система сооружений является частью CartujaQanat, архитектурного эксперимента в области решений для охлаждения.

Ночью вода проходит по наружному акведуку, который перекачивает ее через солнечные батареи на крыше в гигантские резервуары под землей. Когда днем становится жарко, насосы, работающие на солнечных батареях, прогоняют охлажденную воду по небольшим трубам, которые проходят перед вентиляторами для выработки холодного воздуха. Небольшие отверстия в полу и ступенях позволяют освежающему потоку поступать непосредственно на саму площадь.

В настоящее время инженеры компании Emasesa, реализующей этот проект, ожидают поставку двух дополнительных водяных насосов для обеспечения правильной работы системы. Изначально подобные сооружения хотели установить вблизи городского вокзала, однако от этой идеи отказались еще в начале 2021 года из-за высокого уровня инфляции в Испании.