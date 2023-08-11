Змея и ястреб одномоментно приземлились на пенсионерку

В США змея и ястреб одновременно атаковали женщину, когда она подстригала газон. Об этом рассказала газета The Guardian.

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64-летняя жительница Техаса рассказала, что вечером 25 июля на нее упала большая змея и обвилась вокруг ее руки. Женщина заявила, что из-за ударов хвоста по ее лицу у нее разбились очки, пока она пыталась сбросить пресмыкающееся на землю.

Затем на нее спикировал ястреб, который, вероятно, случайно выронил свою добычу и попытался ее вернуть.

«Ястреб метался туда-сюда, пытаясь схватить змею...Именно таким образом появились глубокие порезы», — пояснила американка.

По ее словам, птица возвращалась к своей добыче около четырех раз в то время, как пенсионерка звала на помощь. Ее муж подъехал к ней на газонокосилке, услышав крики.