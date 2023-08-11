Змея и ястреб одномоментно приземлились на пенсионерку

Змея и ястреб приземлились на пенсионерку, занимавшуюся стрижкой газона
В США змея и ястреб одновременно атаковали женщину, когда она подстригала газон. Об этом рассказала газета The Guardian.
64-летняя жительница Техаса рассказала, что вечером 25 июля на нее упала большая змея и обвилась вокруг ее руки. Женщина заявила, что из-за ударов хвоста по ее лицу у нее разбились очки, пока она пыталась сбросить пресмыкающееся на землю.
Затем на нее спикировал ястреб, который, вероятно, случайно выронил свою добычу и попытался ее вернуть.
«Ястреб метался туда-сюда, пытаясь схватить змею...Именно таким образом появились глубокие порезы», — пояснила американка.
По ее словам, птица возвращалась к своей добыче около четырех раз в то время, как пенсионерка звала на помощь. Ее муж подъехал к ней на газонокосилке, услышав крики.
В конце концов ястреб улетел вместе со змеей. Женщина плакала, убегая от места происшествия зигзагами, а ее рука была в крови. Супруг отвез пострадавшую в отделение неотложной помощи. Врач поинтересовался, не принимает ли пациентка наркотики, а затем перевязал травмированную конечность и прописал антибиотики.