Россиянин спас редкую птицу

По его словам, он увидел напуганного птенца во время прогулки. «Вокруг него ездили машины, и было несколько кошек, которые кружили аки коршуны», — рассказал он. Мужчина взял птенца на руки и донес до магазина, где работает его супруга. Они связались с волонтерами Центра защиты диких животных, которые сообщили, что если бы птенца оставили на дороге, шансов на выживание у него не было бы.