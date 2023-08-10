Специальные монеты с коронацией Карла III выпустят в Великобритании

В Великобритании в обращение выходит специальная монета номиналом 50 пенсов, посвященная коронации Карла III. Об этом пишет «Би-би-си».

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Королевский монетный двор выпускает 5 миллионов монет с новым дизайном. Королевский монетный двор ожидает, что монета «Коронация» с портретом и знаками отличия короля Карла будет пользоваться популярностью среди «представителей общественности, желающих обладать частичкой британской истории».

Это вторая серия монет, выпущенная с изображением Карла III. В декабре банк Англии представил дизайн монет с изображением короля. Портрет Карла III можно было увидеть на монетах номиналом £2 и £5, а также 50 пенсов.

Дизайн монеты в £5 посвящен грядущему юбилею монарха, 14 ноября 2023 года ему исполнится 75 лет. Помимо портрета Карла III, на монете были изображены дубовые листья и цветы дельфиниумы, символизирующие любовь короля к природе.