Почему Россия единственная страна в мире, где сохранился культ хлеба

Россия, вероятно, является единственной страной в мире, где до XXI века сохранялся настоящий культ хлеба. Этот культ имел свои корни еще в языческие времена, когда от урожая зависела жизнь целых поселений. С принятием Русью православия, хлеб стал рассматриваться как тело самого Бога, жизнь, искупившая грехи всех людей, и эта идея нашла плодотворную почву.

© Русская семерка

Даже после прихода к власти большевиков-атеистов, культ хлеба не исчез. В советских семьях продолжали процветать различные суеверия: хлеб не резали ножом, не резали от себя, не собирали крошки со стола ладонью. Советская пропаганда поддерживала бережное отношение к хлебу. Лозунг "Хлеба к обеду в меру бери, хлеб - драгоценность, им не сори" часто висел в столовых, а учителя на занятиях рассказывали о 125 граммах голодного ленинградского пайка.

Видео дня

Что же лежало в основе этого культа?

Страх голода

Культ хлеба – очень древний; археологи указывают, что он насчитывает не менее 15 тыс. лет, именно столько лет назад древние люди начали выращивать пшеницу, – об этом пишет исследователь Т. С. Пермякова в статье «Культ хлеба и его значение в культурах востока». 4 тыс. лет назад пшеница была распространены по всей Европе и Азии. В Индии неуважительное отношение к хлебу приравнивалось к оскорблению хозяина дома. В Древнем Риме за раба-пекаря платили 100 тыс. сестерциев, а за гладиатора – всего 10.

По данным археологов 2 900 лет назад на территории будущей Руси выращивали пшеницу и в малых количествах – ячмень, просо, овес и бобы.

Рожь проникла к нам из Азии через Кавказ позже – на это указывает ботаник Петр Михайлович Жуковский в книге «Культурные растения и их сородичи».

Очевидно, что культ хлеба, от которого зависела жизнь, сформировался еще тогда. Если случались заморозки, и пшеница не уродилась – люди начинали голодать. Земледелие в те времена велось только яровое – сеяли весной, собирали осенью, а поля разрабатывали подсечным способом, что не позволяло осваивать большие площади и получать высокий урожай. Подобное положение длилось даже не веками – тысячелетиями.

Климат был суровым, кругом леса и болота, и хлеб насущный восточным славянам доставался трудом и потом. Очевидно, что другие продукты – мясо, рыба, грибы и ягоды в полной мере не могли удовлетворить потребности людей в калориях и в витаминах. Летом мясо быстро портилось, а ягоды и грибы и овощи – были сезонным продуктом.

Погибнуть, чтобы выжить

В этих условиях и возник культ хлеба, искусно вплетенный в календарную обрядность полевых работ. Жизнь пшеницы от зерна до колоса связывали с циклом жизни и смерти, с круговоротом времен года. Зерно бросали в почву, и оно погружалось во тьму, в мир мертвых, умирало, чтобы затем прорасти, отцвести, наполниться зерном и пасть под серпом жнеца – умереть, чтобы накормить людей.

Для древнего человека, незнакомого с христианством, это было чудом и таинством.

Поэтому на Руси было много поговорок, связанных с хлебом. Он символизировал нищету и богатство, работу и безделье, дружбу и вражду. «Отнять хлеб», «сидеть на хлебе», «водить хлеб-соль», «обить хлеб», «хлеб – всему голова» и «не хлебом единым»... Хлеб – каравай, калач, коврижка, выпекался в печи, которая для язычника была сакральным местом, связанным с миром мертвых; верили что на пар, идущий от свежего хлеба, слетаются души предков.

Существовали суеверия, связанные с хлебом, большая часть их должна была оберегать людей от голода. В голодные годы он ценился выше серебра и золота, поэтому нельзя было относиться к хлебу неуважительно. По первому караваю судили о будущем урожае, блинами «кормили» покойников, закапывая их в могилы.

Хлеб нельзя было передавать из рук в руки или через порог, следовало принимать его в чистое полотенце, нельзя было приносить его в дом после захода солнца.

Для разрезания хлеба был особый нож, которым пользовался глава семьи. Хлеб резали «с головы» – с приподнятого края каравая. В Белоруссии хозяин был должен выйти на улицу и там разрезать хлеб перед солнцем, – на это указывает этнограф Александр Борисович Стахов в работе «Культ хлеба у восточных славян».

Верили, что горбушку нужно отдать девушкам чтобы у них росла грудь, а чтобы у молодой жены родился сын, во время свадьбы ее потчевали краюхами. Если же хотели дочь, то давали куски хлеба из середины.

И все же «виноват» голод

Культ хлеба благодатно вписался и в «народное» христианство – православные люди, не отвыкшие от суеверий, крестили его обухом ножа, не давали резать неженатым ( они еще никого не крестили), резали «на себя» и почитали его как тело Христово, боясь уронить на землю. А если такое случалось, то обязательно говорили: «Господи помилуй!» и целовали хлеб.

Святой Серафим Вырицкий в начале XX века указывал, что люди болеют, так как перестали пахать, сеять, жать и печь хлеб с молитвой, а делают это с ругательствами и с матом.

Надо признать, что культ хлеба укреплялся тем, что население России жило впроголодь вплоть до XXI века. В средние века голод приходил на Русь часто, достаточно вспомнить Смуту, вызванную трехлетним неурожаем, в результате чего цена на хлеб выросла в сто раз.

Голодные годы были и в XIX веке

По данным антисоветчика Ивана Лукьяновича Солоневича в начале XX века потребление хлеба на душу населения в Англии составляло 24 пуда, в Германии – 27 пудов, в Америке – 24 пуда, а в России – 21,6 пуда.

С ним был согласен директор департамента полиции Алексей Александрович Лопухин, который указывал, что в некоторых волостях крестьяне «голодные, не евшие в течение нескольких лет хлеба без примеси соломы или коры», не знают другой пищи и идут грабить барское добро, осознавая правоту голодного человека.

Председатель Совета министров Сергей Юльевич Витте писал императору, что порядок в России держится «долготерпением крестьян».

При этом в Европе и Америке хлеб вытеснялся другими продуктами, а в России он вплоть до конца XX века оставался для многих единственным доступным продуктом – в этом были виноваты революция, II Мировая война и неумелое руководство лидеров КПСС.