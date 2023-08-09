«Мои глаза как бы вспыхнули»: японец — о падении бомбы на Нагасаки

Пострадавший при падении бомбы на Нагасаки Суэити Кидо рассказал NEWS.ru, что находился в двух километрах от эпицентра взрыва. По его словам, он почувствовал, как вспыхнули глаза, после чего потерял сознание.

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Мне было пять лет. <...> Я услышал звук самолета, посмотрел вверх и вдруг мои глаза как бы вспыхнули. Я потерял сознание. Потом выяснилось, что половина лица у меня была обожжена, — рассказал Кидо.

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Его жизнь спасла мама: она подняла сына и побежала в то, что называлось бомбоубежищем, — дыру в склоне холма. Кидо рассказал, что у него сразу опухло обожженное лицо, из-за чего он практически ничего не видел.

Помню, на следующий день, 10 августа, я пробегал через эпицентр взрыва: чем ближе к нему, тем больше попадалось трупов. Где-то лежали еще живые люди, просящие воды. Я бежал, повторяя лишь «простите, простите». И эти воспоминания не исчезли со временем. Чем старше я становился, тем отчетливее помнил тот день. <...> Дегуманизация и живых, и мертвых — вот что такое ядерный взрыв, — признался мужчина.

Тогда никто не знал, что это была ядерная бомба, и думали, что произошел особенно сильный душный налет, каких раньше не было, рассказал Кидо. Вместе с тем, по его словам, выжившие не имели ни места для сна, ни пищи, ни лекарств, и до конца своих дней испытывали проблемы со здоровьем, а их имущество сгорело.

Сам Кидо рассказал, что сейчас у него много болезней, главная из которых — диабет, также у него был инсульт. Каждое утро японец пьет по восемь таблеток, но подчеркивает, что точно не знает, вызваны ли недомогания атомной бомбой.

Всесторонне мы можем судить о том, велики или малы последствия атомной бомбардировки, только на основании обследований многих облученных людей. Мы должны делать суждения, основанные на фактах и обследованиях наследников второго и третьего поколений Хибакуся («люди, подвергшиеся воздействию взрыва». — NEWS.ru), — рассказал японец.

Собеседник также рассказал о случаях дискриминации. Когда он учился в старшей школе и разговаривал с учителями, пережившими атомную бомбардировку, педагоги просили его не называть себя выжившим после атомной бомбардировки в других регионах Японии, кроме как в Хиросиме и Нагасаки, поскольку, утаив эту информацию, он сможет жениться. По словам Кидо, он пережил такой опыт.