Как Россия потратила деньги за продажу Аляски

В 1867 году Российская империя продала Соединённым Штатам Америки все свои владения в Северной Америке за 7 200 000 долларов. В тот момент почти все в России расценили это как выгодную сделку. Только в советское время, и то лишь в период «холодной войны» с США, о ней стали говорить как о «позоре царского правительства».

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Убыточная колония

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В 1741 году капитан Алексей Ильич Чириков на пакетботе «Святой Павел» открыл северо-западные берега Северной Америки. В конце XVIII века, при императрице Екатерине II, на Алеутских островах и на побережье Аляски возникли первые русские поселения. В 1799 году была основана Российско-Американская компания (РАК), и император Павел I утвердил её устав. Компании предоставлялась монопольная торговля с коренными обитателями Америки (индейцами и алеутами) и право основывать там фактории под своим управлением.

Таким образом, Аляска (Русская Америка) явилась не государственной колонией России, а частной. Такая форма колонизации далёких берегов была заимствована у англичан и голландцев, которые тоже предоставляли монополии своим Ост-Индийским компаниям. Существенным фактором, превращавшим это участие частного капитала в номинальное, было преобладающее участие государства в РАК и назначение председателя правления компании и губернатора Русской Америки непосредственно царём.

РАК получала доход с перепродажи мехов, добываемых у туземцев меновой торговлей, а иногда и прямым грабежом. У РАК не были ни желания, ни стимулов осваивать огромную территорию Аляски. Русское присутствие в ней ограничивалось только несколькими портами. РАК ничего не сделала для разведки природных богатств Русской Америки. После первых столкновений с русскими индейцы ушли вглубь континента. Добывание пушнины стало убыточным. В середине XIX века Российское государство стало выплачивать РАК ежегодную субсидию в 200 000 рублей.

Уязвимое место российских владений

В Крымскую войну 1853-1856 гг. англо-французский флот бомбардировал Петропавловск-Камчатский, а затем высадил десант, захватил и сжёг город. Эти события показали большую уязвимость далёких окраин России. Заокеанская Русская Америка не пострадала тогда только потому, что РАК договорилась с англичанами о нейтралитете, сославшись на свой статус якобы частной компании.

Между тем на огромном пространстве Русской Америки промышляли и поселялись английские (канадские) и американские охотники и китобои. Администрация РАК не в силах была этому воспрепятствовать. Создавалась угроза, что Аляска будет де-факто попросту захвачена иностранцами, и Россия окажется перед свершившимся фактом.

Изменение направления имперской экспансии

В это же самое время Россия обратила своё внимание на земли, лежавшие не так далеко от неё. В 1849-1855 гг. экспедиция капитана Геннадия Невельского обнаружила пролив между материком и островом Сахалин. Проникнув туда, Невельской объявил российским владением левый берег Амура, а также земли, лежащие по правому берегу Амура вплоть до реки Уссури.

По Нерчинскому договору, подписанному ещё в 1689 году, эти территории принадлежали Китаю. В Петербурге хотели было сначала судить Невельского за «самоуправство», но император Николай I повелел наградить Невельского и принять меры по закреплению за Россией новых владений. Эти меры были приняты уже в царствование Александра II. В 1860 году был подписан Пекинский договор, установивший новую границу с Китаем – там же, где она проходит и сегодня.

В 1850-1860-е годы к Российской империи были присоединены территории нынешнего Восточного и Южного Казахстана и район Ташкента. Россия собиралась продолжать продвижение в Среднюю Азию. Все эти новые земли с благоприятным для сельского хозяйства климатом обещали намного больше перспектив для освоения и выгоды, чем удержание далёкой и холодной Русской Америки.

Нехватка денег в казне

В ходе Великих реформ 1860-х годов государственный бюджет Российской империи перенапрягся. Особенно больших государственных вложений потребовала отмена крепостного права, при которой государство выплатило помещикам отступную сумму. В 1866 году министр финансов граф Михаил Рейтерн предложил перейти к режиму строгой экономии государственных финансов и отказаться от неоправданных расходов. Среди последних фигурировали и субсидии для РАК. Рейтерн обосновал необходимость займа за границей в размере 45 миллионов рублей. В случае продажи Русской Америки размер займа мог быть меньше.

Чтобы насолить англичанам

Одним из самых крупных лоббистов продажи Аляски стал генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьёв – тот самый, который получил почётное прибавление к фамилии «Амурский» за присоединение к России Приамурья и Приморья, и чей памятник в Хабаровске красуется на 5000-рублёвой купюре.

Российско-Американская компания подчинялась ему непосредственно, и он не видел возможности финансировать одновременно освоение Дальнего Востока и Аляски. Нужно было выбирать что-то одно. Ещё перед Крымской войной Муравьёв доказывал Николаю I необходимость продать Аляску. Потом он настойчиво поднимал этот вопрос и перед Александром II. При этом характерно, что английская компания Гудзонова залива, владевшая сопредельной с Русской Америкой частью Канады, предлагала купить Аляску за 15 и даже 20 миллионов долларов.

Но русское правительство в итоге продало Аляску Соединённым Штатам, причём за значительно меньшую сумму. В этом решении главную роль сыграло нежелание усиливать Британскую империю – главного на тот момент геополитического противника России. Того, что таким противником когда-нибудь станут США, никто в тот момент не предвидел.

Цена покупки

На секретном совещании у императора 16 декабря 1866 года было решено продать Аляску США не меньше, чем за 5 миллионов долларов. Русский посланник в Вашингтоне барон Эдуард Стекль сумел в следующем году договориться о продаже за 7,2 миллиона. Сделка, казалось, была завершена успешно – вырученная цена оказалась почти в полтора раза выше запланированного минимума. Но при этом Стекль потратил 144 тысячи долларов на подкуп сенаторов США для ратификации договора.

Куда пошли деньги

В русских деньгах вырученная сумма составила 12 868 724 рубля 50 копеек. Как же правительство ими распорядилось?

10 972 238 рубля 04 копейки были помещены на личные счета самого барона Стекля в заграничных банках. Он продолжал действовать как агент правительства в финансовой операции по закупке технического снаряжения для строительства магистральных железных дорог Москва—Курск—Киев и Москва—Рязань—Козлов. К 1871 году эти деньги были потрачены полностью.