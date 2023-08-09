Как жили женщины-самураи: история онна-бугэйся, известные женщины-самураи

Разбираемся в загадочной истории воительниц, которые были одновременно и хрупкими, и несгибаемыми.

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Японская культура хранит в себе много тайн и загадок. Оно и понятно: долгое время восточные страны были закрыты и почти не интегрировались в мировое сообщество. Развитие всех социальных областей — письменности, образования, спорта, военных искусств — происходило по своим канонам и в рамках индивидуальной программы.

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С развитием торговых связей вовлечение в мировое пространство стало шире, и другие страны узнали о богатой, полной интересных фактов истории Японии. Одним из них является легенда о женщинах-воинах.

Действительно ли наряду с мужчинами существовали и девушки-самураи?

Были ли женщины-самураи?

До сих пор не умолкают споры на тему реального существования в феодальной Японии женщин, тренировавшихся и участвовавших в сражениях наравне с мужчинами. Некоторые учёные-антропологи не находят прямых доказательств этого факта, а упоминания в книгах и записанные воспоминания современников считают фантазией и литературным преувеличением.

Согласно традициям японской культуры, девушки (особенно в богатых привилегированных семьях) с ранних лет воспитывались нежными, грациозными, хрупкими и услужливыми созданиями. Они должны были стать прекрасным дополнением супруга, уметь вести светские беседы, содержать дом в чистоте, растить детей.

Девочки с ранних лет полностью подчинялись отцу семейства, а после смерти главы клана власть и имущество переходили по наследству старшему сыну. Образ воительницы, способной переносить тяготы походной жизни, никак не подходил для японской девушки с утончённой фигурой.

Тем не менее некоторые учёные-историки предполагают, что женщины-самураи вполне могли существовать как отдельная когорта. Практика подобного воспитания применялась на случай варварских нападений на сёла и деревни, во время которых мужчины могли быть убиты. Женщинам в этом случае предстояло отстоять свой дом и спасти детей.

Историки назвали представительниц прекрасного пола, владеющих оружием, специальным термином — онна-бугэйся. Согласно семантическим конструкциям японского языка, именно так стоит говорить о женщинах-самураях.

Термин происходит от двух слов: онна — «женщина» и бугэйся — «человек боевых искусств». Слово самурай применялось в феодальной Японии только к мужчинам.

Также по отношению к женщине, искусно владеющей оружием, используется термин букэ-но-онна. Он означает принадлежность к буси — сословию самураев. Это те женщины, которые прошли обязательную практическую программу по фехтованию и рукопашному бою, но могли и не участвовать в сражениях.

Одна из работ, где подробно описана история клана женщин-самураев, вышла в 2006 году под руководством американского редактора Шошаны Брикман. Ёе название — «Женщины-самураи, гейши, куртизанки: скрытая жизнь великолепных женщин Японии». В книге описан путь становления девушек-воинов, оказавших влияние на историю страны. Именно в этом издании можно подробно узнать, как росли и закаляли характер восточные женщины.

Как воспитывались онна-бугэйся?

Литературные источники и летописи-воспоминания описывают, что к женщинам, которым предстояло стать защитницами своего дома, относились сурово и жёстко — наравне с сильным полом. По отношению к ним не было никаких поблажек со стороны наставников.

С детства в девушках воспитывали бесстрашие и выносливость. Их отправляли ночью на кладбище, заставляли тренироваться по несколько часов в день, заниматься тяжёлым физическим трудом с утра до вечера, ночевать под дождём и спать на голой земле.

Девушек держали на строгой диете. Существовало мнение, что настоящий воин, независимо от пола, должен довольствоваться малым количеством пищи и уметь подавлять чувство голода.

Помимо физических навыков, не меньшее внимание уделялось образованию. Девушек учили грамоте, письму, музыке, рисованию, знакомили с поэзией и фольклором. Особое значение в воспитании имели легенды и сказания о подвигах самураев.

Впитав с детских лет культуру воинов, девушки уже к совершеннолетию могли составить весомую конкуренцию мужчинам. Перечень умений насчитывал десятки видов владения техниками боя, а ловкости и храбрости могли позавидовать опытные воины.

При этом девушки не забывали ухаживать за своей внешностью, и легенды сохранили описания воительниц как привлекательных особ.

Каким оружием владели онна-бугэйся?

Так же, как и мальчиков, девочек уже с восьми лет учили держать клинки и копья. Подобные навыки считались основными во время боя.

Главным оружием, с которым стоило научиться обращаться, считался кинжал кайкен. Его прятали в рукав или носили в небольшом мешочке на поясе. Длина лезвия кайкена составляла 6 см. Колющее оружие использовали для ударов в ближнем бою.

Ещё одним оборонительным предметом, которым искусно владели онна-бугэйся, считался нагината — изогнутый клинок с длинной рукояткой. Долгое время он являлся классическим женским оружием. В XVII веке каждую женщину в Японии учили пользоваться нагинатой для самообороны. Подобная практика действовала в Японии до 1945 года. Длина рукоятки клинка составляла 1-2 м, клинка — до 30 см.

Копьё яри — ещё одно холодное боевое средство, которым умели владеть женщины-самураи. Древко оружия изготавливали из дуба, а верхнюю часть обматывали шнуром. Длина копья варьировалась от 2 до 4 м.

Также женщины-самураи были хорошо обучены тем же боевым искусствам, что и мужчины. К ним относились фехтование мечом — кэндзюцу, умение обращаться с луком — кюдзюцу и боевые искусства без оружия — джиу-джитсу.

Онна-бугэйся, как и мужчины, придерживались кодекса чести и поведения самурая — Бусидо. Ничто не должно было сломить силу воли и стремление идти до конца.

Известные женщины-самураи

Томоэ Годзэн

История о красавице-воительнице является самой известной в японском фольклоре. Согласно легенде, Томоэ Годзэн была искусным отважным воином, блестяще владела луком и встала на защиту своего рода во времена гражданской войны в XI веке в Японии. Умерла Годзэн на поле сражения вместе с мужем.

Но существует и другая версия исхода жизни опытной женщины-самурая. Оставшиеся в живых воины из отряда мужа приказали воительнице бежать с места боя. Последние дни она провела в монастыре.

Ходзё Масако

Дочь крупного феодала Ходзё Токимассы прославилась не только своими крутым нравом, но и дипломатическими способностями. Девушка росла в среде мужчин — часто ходила на охоту и рыбалку, научилась верховой езде, её всегда интересовали политика и интриги вокруг властвующих господ.

Ходзё Масако вышла замуж за Минамото-но Ёритомо, боровшегося за власть в стране. Она помогла супругу стать главным военным правителем — сёгуном. А после смерти Ёритомо давала советы по управлению своему сыну, наследовавшему престол.

Хангаку Годзэн

Подвигам этой женщины-самурая посвятили не одно литературное произведение в Японии. Хангаку Годзэн часто изображают на цветных гравюрах. Вошла в историю воительница своими бесстрашием и лидерскими качествами. В оборонительном сражении против сёгуната Камакуры она возглавила армию из 3000 воинов. Во время боя Хангаку получила ранение и была взята в плен. Выжить ей помогли приятная внешность и хорошие манеры. Девушка вышла замуж за воина из клана Камакуры.

«Бесстрашна, как мужчина, красива, как цветок», — писали о Хангаку Годзэн. По легенде в бою она всегда пользовалась нагинатой.