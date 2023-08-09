Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки: даты, причины и история трагедии

Хиросима и Нагасаки – японские города, которые пережили атомные бомбардировки такой силы, что мгновенно погибли десятки тысяч людей. Об этой трагедии нельзя забывать.

«Рамблер» рассказывает, когда были сброшен бомбы, почему американское правительство пошло на такой шаг и почему нельзя это забывать.

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Неизбежность бомбардировки

О том, что на Японию будут сброшены ядерные бомбы, Рузвельт и Черчилль договорились еще в 1944 году. Тогда договоренности были предварительными. Приказ одобрял уже Трумэн.

Считается, что Трумэн предупредил Сталина о том, что у США появилось оружие невиданной силы, которое будет применено против Японии, если та не капитулирует. По воспоминаниям свидетелей, Сталин не понял, о чем речь, и поддержал это решение, поскольку оно должно было приблизить окончание войны. Но есть мнение, что Сталин на самом деле отлично понял слова Трумэна, так как советская разведка уже доносила информацию о том, что США работают над созданием ядерной бомбы. Более того, после этого Сталин узнавал, как обстоят дела с разработкой собственной бомбы. Но тогда советский лидер предпочел сделать вид, что не понял, о чем речь.

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Согласно официальной версии, принятой в западных странах, необходимость ядерных бомбардировок была продиктована тем, что Япония никак не хотела капитулировать, несмотря на то, что несла огромные потери. Российские историки полагают, что главной целью ядерных ударов по ослабленной Японии было желание продемонстрировать Советскому Союзу новое оружие и показать успех США.

Хроника трагедии

16 июля 1945 года – успешное испытания ядерной бомбы на полигоне в Нью-Мехико

25 июля – Трумэн одобрил приказ о бомбардировке Хиросимы, Кокуры, Ниигаты или Нагасаки

26 июля – США, Великобритания и Китай потребовали капитуляции Японии, на Тииниан была доставлена бомба «Малыш»

28 июля – на Тиниан привезли бомбу «Толстяк»

6 августа – на Хиросиму была сброшена бомба «Малыш»

9 августа – на Нагасаки сбросили бомбу «Толстяк», хотя изначально целью был город Кокура, но из-за облачности цель пришлось изменить, в этот же день в войну с Японией вступил СССР

15 августа – Япония объявила о капитуляции

2 сентября – был подписан Акт о капитуляции

Последствия бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

В радиусе около километра от эпицентра взрыва практически мгновенно погибли все люди, от них остался только черный пепел на земле. Те, кто были дальше от эпицентра, смогли выжить, но спустя несколько недель после выздоровления, начали замечать симптомы неизвестной болезни, позже ее назвали лучевой.

После двух взрывов мгновенно погибли 80 тысяч человек, а к концу 1945 года общее число погибших от взрыва и онкологических заболеваний составило до 166 тысяч человек в Хиросиме и до 80 тысяч человек – в Нагасаки.

Как ликвидировали последствия трагедии

Последствия сброса атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки были огромными и требовали длительного времени и усилий для ликвидации. Десятки тысяч людей получили ожоги различной степени тяжести, а также пострадали от радиационного облучения.

Врачи выполняли операции по удалению осколков и обработке ожогов, позже были созданы специализированные больницы и центры для лечения радиационных заболеваний.

Очистка и восстановление городов также стали важными задачами. Строились новые здания, дороги, мосты и электросети.

Кроме того, были предприняты усиленные усилия по контролю за радиацией и ее воздействием на окружающую среду и здоровье людей. Начались исследования и мониторинг радиации, а также разработаны программы для минимизации ее воздействия.

Также были предприняты дипломатические усилия для предотвращения будущего использования ядерного оружия. В 1945 году была создана Организация Объединенных Наций, цель которой поддержание мира и безопасности. Были заключены различные международные соглашения, такие как Договор о нераспространении ядерного оружия, которые ставят ограничения на распространение и использование ядерного оружия.

В целом, ликвидация последствий трагедии сброса атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки требовала множества усилий и времени. Однако последствия этого события ощущаются до сих пор, как физически, так и эмоционально, для выживших и их потомков.

Почему нельзя забывать о трагедии в Хиросиме и Нагасаки