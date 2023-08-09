Что красноармейцы сделали с палачами Зои Космодемьянской

30 сентября 1941 года началась битва за Москву, которая стала одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. Ситуация была, мягко говоря, непростой. Тогда Иосиф Сталин решил использовать в интересах страны погодные условия. Ожидалась суровая зима, а немцы были одеты в летнее обмундирование, так как Гитлер не рассчитывал на продолжительную военную кампанию.

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Отважная комсомолка

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Согласно плану, в тыл к гитлеровцам требовалось заслать диверсионные группы, которые бы смогли сжечь деревни, оставив тем самым захватчиков без крыши над головой в лютый мороз. В одну из таких групп входила Зоя Космодемьянская.

На тот момент девушка вместе с матерью и братом жила на окраине Москвы, куда они вернулись из сибирской ссылки. Советская власть сделала Зое и её родным много плохого. Так, отец Анатолий активно выступал против коллективизации и скончался в 1933 году после операции, а деда-священника убили большевики в 1918 году под Тамбовом. Несмотря на это, идейная Зоя не могла остаться в стороне от происходящих событий. Она записалась в разведывательно-диверсионную часть.

После короткой подготовки последовало первое серьёзное задание – сжечь деревни Анашкино, Петрищево, Ильятино, Пушкино, Бугайлово. К сожалению, осуществить задуманное всем составом двух диверсионных групп не удалось. В живых остались только Борис Крайнов, Зоя Космодемьянская и неприметный Василий Клубков, который до войны работал сортировщиком на почте.

Последнее задание

Впрочем, отступать выжившие и не планировали, решив начать осуществление задуманного с деревни Петрищево. С заданием не справился лишь Клубков.

Зою сдал староста деревни – лесоруб Семён Свиридов. Схватили вскоре и бывшего почтового сортировщика. Кстати, именно он рассказал о пленнице всё, что знал.

Девушку раздели и начали пытать, но Зоя продолжала молчать. В издевательствах над девушкой принимали участие две местных жительницы: Смирнова и Солина (им принадлежали дома, в которых квартировались гитлеровцы). Когда стало понятно, что никакой информации от Космодемьянской получить не удастся, её казнили. После этого тело советской гражданки ещё месяц бултыхалось в петле, наводя ужас на сельчан.