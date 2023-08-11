Мужчина избавился от депрессии благодаря неизлечимой болезни

«Диагноз освободил меня от депрессии. Не надо было ждать диагноза, чтобы освободиться от умственной боли, которая мешала мне жить. Мой мозг атаковал себя. Он знал все мои слабости, недостатки и страхи. Каждую секунду каждого дня он меня разрушал. Но теперь я нашел путь к счастью: возможность поделиться своей историей и помочь другим стала моей целью и помогла преодолеть депрессию», — сказал британец.