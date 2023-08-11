Университет Беринга: языки коренных народов Камчатки могут исчезнуть

«Если сравнивать с экспедициями прошлых годов, то ситуация в плане языка становится хуже. Носители языка – это в основном пожилые люди, их становится все меньше. Тем не менее нам удалось плотно поработать, собрать материалы. Через какое-то время даже во время экспедиций будет очень трудно услышать речь на языках коренных народов Камчатки. Сейчас, ближайшие годы – этого времени еще достаточно, чтобы успеть сохранить языки», – рассказал «Газете.Ru» руководитель центра межкультурных коммуникаций и этнолингвистических исследований, руководитель экспедиции Анатолий Сорокин.