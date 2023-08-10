Какие праздники отмечают в России и мире 10 августа

10 августа в России и во всем мире отмечают несколько праздников, которые затрагивают различные сферы деятельности и интересов. Самые примечательные из них — Международный день биодизеля, Всемирный день льва и День независимости Эквадора.

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Международный день биодизеля

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Этот неофициальный праздник экологически чистого топлива учрежден в память о первом его использовании — 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло, и с целью распространения информации о преимуществах биодизельного топлива.

Биодизельное топливо, или биодизель — экологически чистое топливо для дизельных двигателей, получаемое путем химической обработки растительных или животных жиров, а также продуктов их переэтерификации. Реакция переэтерификации позволяет снизить температуру плавления жиров, повысить их пластичность и стабильность к окислению. Кстати, эта химическая реакция открыта в 1853 году, за четыре десятка лет до изобретения дизельного двигателя.

Всемирный день льва

В этот день во всем мире проводятся различные мероприятия для привлечения внимания людей к этим изящным, но сильным представителям дикой фауны, ведь именно сейчас они находятся в наибольшей опасности. Сегодня большая часть этих животных живет на востоке и юге африканского континента, и, к сожалению, их количество уменьшается из года в год. По оценкам экспертов, популяция львов значительно сократилась за последние два десятилетия. Например, в 2005 году приблизительное количество львов варьировалось от 17 до 47 тысяч особей, тогда как в 1970 году их было более 100 тысяч. Основными причинами сокращения их численности является изменение климата, болезни и бездумная деятельность человека.

День независимости в Эквадоре

В эту знаменательную дату жители страны празднуют годовщину провозглашения независимости от испанской колонизации 10 августа 1809 года. В День независимости в Эквадоре, особенно в Кито, проводятся военные и школьные парады, а также общественные и художественные мероприятия.