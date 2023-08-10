41-летняя женщина вышла замуж за 16-летнего сына подруги

41-летняя состоятельная владелица сети продуктовых магазинов из Индонезии вышла замуж за 16-летнего сына лучшей подруги. Об этом сообщает Daily Mirror.

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Церемония бракосочетания женщины по имени Мариана и ее жениха Кевина состоялась 30 июля в регентстве Самбас, провинция Западный Калимантан. Отмечается, что мать Кевина по имени Лиза благословила молодоженов. Более того, женщина сама предложила сыну жениться на Мариане, так как хотела поддержать ее после того, как она впала в депрессию после неудачной помолвки с бывшим бойфрендом. По словам Лизы, Кевин удивился, однако согласился общаться с Марианой. Вскоре юноша влюбился в женщину и сделал ей предложение спустя два месяца отношений.

Мариана утверждает, что, несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, Кевин ведет себя как взрослый мужчина. Несмотря на это, многие пользователи сети не поверили в искреннюю любовь молодоженов и предположили, что юноша женился на женщине ради денег. Однако как сама пара, так и их родственники, отрицает подобные заявления.

После свадьбы Мариана и Кевин столкнулись с трудностями. На них обратила внимание Комиссия по вопросам защиты детей Западного Калимантана. По словам представителя комиссии, брак не должен был состояться, так как юноше еще не исполнилось 18 лет. В настоящее время члены комиссии проводят расследование, на время которого Мариану и Кевина обязали спать в разных кроватях. В случае, если брак не будет расторгнут, супругам придется ждать два года, прежде чем им будет разрешено вступать в физические отношения.