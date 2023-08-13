Каких женщин на Руси называли «дурами»

В русском языке, как и в любом другом, слова имеют свою историю и эволюцию значений. Однако, иногда прошлое может внести в них непонимание и предвзятость. О значении на Руси слов «дура» и «дурак» расскажет «Рамблер».

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Слово «дура», как женская форма от «дурак», кажется логичным сочетанием. Однако, филологи начали ставить под сомнение их единственный корень. В древней Руси, например, термин «дура» относился к тяжелым чушкам, используемым для тарана ворот - ужасному, но в то же время практичному инструменту.

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А вот «дурак» называли плетку, которой мужья воспитывали «непутевых» жен. Это слово приобрело огромное количество значений. В соответствии с словарем Даля, «дурак» мог означать самого младшего ребенка в семье. Однако, более современная интерпретация этого слова связана со шутами и комедиантами XVII века. Этот период также связан с введением термина Аввакумом, обозначавшего людей, отрицающих веру в Бога.

Слово «дура», используемое в отношении женщин, согласно некоторым исследователям, стало более распространенным на Руси в период расцвета христианства. В тот момент женщина, рассматриваемая как «ребро Адама», начала восприниматься как дополнение к мужчине. Их роль сводилась к заботе о детях и обязанностям по дому. Права женщин были практически ущемлены, и их голос никто не слушал. Даже вопрос насилия над женщинами и отправления их в монастыри оставался на усмотрение мужчин.

С течением времени, права женщин начали расширяться, и они стали более свободными. Несмотря на это, многие стереотипы и предубеждения остались. Ощущение того, что женщины "глупы", могло сохраниться в подсознании мужчин в результате вековой истории. И хотя мнение о женщинах сегодня изменилось кардинально, и многие из них занимают высокие посты и руководят государствами, остатки прошлого могут продолжать влиять на сознание людей.