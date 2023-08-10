Легендарный "Челюскин": триумф или трагедия

Отто Шмидт — ученый-энциклопедист, математик, географ, астроном, исследователь Арктики и покоритель Памира. Он изучал предмет так глубоко, что часто становился первооткрывателем. В математике это абстрактная теория групп, в геофизике и астрономии — выдвижение гипотезы об образовании Земли (и не только). Именно благодаря ему стала издаваться Большая советская энциклопедия. Исследуя Арктику, он открыл новые земли. Однако самым, пожалуй, известным его проектом стала экспедиция на "Челюскине"

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Экспедиция на "Челюскине"

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Арктическая экспедиция на ледокольном пароходе "Челюскин", о которой в итоге узнали миллионы людей по всему миру, была для страны очень важна. В 1932–1933 годах научно-исследовательские работы Советского Союза в Арктике были настолько масштабны, что это позволило стране стать лидером среди других государств, претендующих на арктические территории.

Была открыта самая северная в мире полярная станция на острове Рудольфа, станции на мысе Желания, мысе Челюскина, острове Котельном, мысе Северном. Исследования проводились почти на всех морях советской Арктики. Экспедиция на "Челюскине" должна была закрепить схему движения по Северному морскому пути (СМП), которому уже тогда придавалась особая важность.

Задачи экспедиции

Задачей экспедиции "Челюскина" было пройти Северный морской путь за одну навигацию. Эта дорога была нужна для снабжения Дальнего Востока и Сибири всеми необходимыми товарами. Кроме того, экспедиция на ледокольном пароходе "Челюскин" должна была дать опыт прохода по СМП на корабле неледокольного класса.

За год до "Челюскина" из Архангельска до Берингова пролива успешно прошел советский ледокол "Александр Сибиряков", и сразу после этого успеха было образовано Главное управление Северного морского пути — Главсевморпуть, в задачи которого входило СМП освоить, создать на его протяжении поселки и инфраструктуру. Руководителем Главсевморпути стал Отто Шмидт.

Никто тогда не мог знать, что экспедиции "Челюскина", несмотря на то что сам пароход затонул, суждено было стать не только звездным часом Шмидта, прославить его и других участников на весь мир, но и подчеркнуть масштаб и фундаментальность работы СССР в Арктике, а также мастерство и превосходство русской авиации. Впервые в истории освоения Арктики экспедиция, к тому же столь многочисленная, была полностью спасена.

Начало экспедиции

Перед экспедицией судно прошло из Ленинграда в Мурманск, чтобы устранить обнаруженные дефекты и окончательно сформировать команду.

Шмидт писал об этом так: "Подбор людей — важнейшая часть организации любого дела. Особенно это относится к экспедициям, в которых люди в течение долгого времени должны будут работать вместе и когда нет возможности обновить состав и заменить оказавшихся непригодными. В этой экспедиции подбор был особенно труден ввиду больших ее размеров и разнообразия задач".

Основную часть команды составили сибиряковцы — участники предыдущего похода. Кроме того, был подобран научный состав, радиоработники, хозяйственники, "машинная" часть команды, представители печати и искусства, присутствие которых Шмидт считал особенно важным, строительные рабочие, а также уборщицы. "Я принципиально считаю вполне допустимым участие женщин в экспедициях, но для трудной работы уборщиков предпочел бы, откровенно говоря, иметь мужчин. Работали женщины, впрочем, великолепно", — писал Шмидт в книге "Поход "Челюскина".

10 августа 1933 года "Челюскин" отправился в экспедицию. Из мурманского порта судно вышло в 04.30 без особой помпы и направилось во Владивосток. На трудных участках планировалось проводить "Челюскин" ледоколами.

На борту были 53 члена экипажа, 29 участников экспедиции, 18 зимовщиков острова Врангеля, 12 строителей. А также 2 995 т угля, 500 т воды, продовольствие на полтора года, объем снабжения для острова Врангеля на три года, 26 коров и 4 поросенка, которые в ходе экспедиции стали взрослыми боровами. Скот взяли, чтобы обеспечить участников свежим мясом.

Неожиданный дрейф

Поначалу все складывалось успешно: "Челюскин" шел четко по маршруту. Однако как только он вошел в Карское море, славившееся дурным нравом, на судне появились деформация корпуса и пробоина. 13 августа 1933 года образовалась течь. В команде стали обсуждать возможность возврата экспедиции, но решено было ее продолжать.

Там же, в Карском море, случилось и приятное событие: в семье геодезиста Васильева родилась дочь, названная по месту рождения Кариной.

В сентябре, когда "Челюскин" был уже в Северо-Восточном море, из-за появившихся тяжелых льдов судно получило еще две вмятины по обоим бортам. Течь усилилась.

Однако к началу ноября 1933 года пароход почти до конца прошел намеченный маршрут и вошел в Берингов пролив, 6 ноября 1933 года в Москву была направлена радиограмма, сообщавшая об этом факте и о том, что пароход находится в районе острова Диомида, примерно в 20 км от свободной воды. Информация быстро распространилась по всей стране, однако дойти до воды и свободно пройти, как планировалось, к Владивостоку челюскинцам не удалось.

Лед начал двигаться в обратную сторону, зажал "Челюскин", и судно, уже изрядно поврежденное, снова вынесло в Чукотское море. В итоге "Челюскин" вмерз в крупную льдину и несколько месяцев дрейфовал вместе с ней. В экспедиции понимали, что льды в любой момент могут начать движение и раздавить судно, что в итоге и произошло.

Гибель "Челюскина"

К концу ноября опасения, что "Челюскин" изо льдов не выберется, стали укрепляться, и в бухту Провидения из Владивостока доставили самолеты, предназначенные для спасения людей. Летчики Ляпидевский, Конкин и Петров стали отрабатывать на самолетах спасение людей в ледовой обстановке.

13 февраля 1934 года в 144 милях от мыса Уэлен и в 155 милях от мыса Северный "Челюскин", раздавленный льдами, за 2 ч ушел ко дну. Полярный радист Эрнст Кренкель отправил в Москву радиограмму, в которой сообщалось о гибели судна.

На лед успели выйти 104 человека, среди которых были десять женщин и двое детей. Ранее возле мыса Челюскин пароход по разным причинам, в основном из-за болезни, покинули остальные члены экспедиции. Последними на льдину высадились капитан Воронин и начальник экспедиции Шмидт. Одного человека — завхоза Бориса Могилевича, замешкавшегося на палубе корабля, — придавила бочка. Это была единственная гибель среди членов экспедиции.

Шмидт пишет об эвакуации с "Челюскина" сдержанно: "Выгрузка была произведена исключительно дисциплинированно. Не было ни одного проявления паники, ни одного нарушения порядка".

По плану и даже сверх плана с "Челюскина" было эвакуировано продовольствие, горючее и стройматериалы.

Челюскинцы на льдине

Период с 13 февраля по 13 апреля 1934 года члены полярной экспедиции вынуждены были провести на льдине. Но не под открытым небом. Благодаря тщательной подготовке на льду океана удалось обустроить "сносную" жизнь, которую каждый старался сделать "возможно культурнее и лучше" (Шмидт). В "ледяном лагере" благодаря спасенным с судна пиломатериалам построили деревянный барак. Была выстроена пекарня и даже организована редакция стенгазеты "Не сдаемся!".

В лагере готовили аэродром, несмотря на то что лед покрывался трещинами, торосами, заносился снегом и постоянно ломался.

Экспедиция получала радиограммы, в которых сообщалось об организации спасения и всех мероприятиях. "Мы были уверены, что будем спасены", — писал позже Шмидт. Кроме того, так как лагерь дрейфовал, летчикам необходимо было постоянно направлять его точные координаты.

Спасение экспедиции

За судьбой челюскинцев следил, без преувеличения, весь мир. И если сама экспедиция прославила полярных исследователей, то ее спасение стало триумфом полярной авиации и приобретением бесценного опыта использования авиатехники в суровых и непредсказуемых условиях Арктики.

В лагере был составлен список, согласно которому первыми должны были доставить на берег женщин и детей. "Женщины, великолепно державшиеся на льдине, очень неохотно увидели себя в привилегированном положении. Опубликование списка вообще вызвало много огорчений, так как намеченные к более ранней отправке усиленно доказывали, что они могут уступить свою очередь другим. Однако список соблюдался строго", — пишет Шмидт.

Первым в лагере челюскинцев весной 1934 года приземлился экипаж Анатолия Ляпидевского на самолете АНТ-4. Поиски проводились в условиях повышенной сложности: стояла полярная ночь, то и дело поднимались сильные ветры, пурга, температура опускалась до 40-градусных отметок. Самолет Ляпидевского 28 раз вылетал на поиски экспедиции и только на 29-й ее нашел. Причем летчик сумел посадить свою машину на площадке, которая была втрое меньше, чем было необходимо. От летчиков во время спасательных операций требовалось наивысшее напряжение сил и ресурсов организма. Это был самый настоящий подвиг.

Первым рейсом из лагеря вывезли десять женщин и двоих детей, но затем техника, изнуренная чрезмерной эксплуатацией в особо сложных условиях, отказала. Массовая и успешная эвакуация полярников возобновилась позже, когда на помощь прибыли летчики Слепнев, Каманин и Молоков.

Итоги экспедиции

Несмотря на то что выйти в Тихий океан "Челюскину" не удалось, основная цель была достигнута — проходимость СМП доказана.

Кроме того, стало ясно, что необходимо увеличить арсенал ледокольного флота и правильно расставить суда на всех участках пути. Был наработан и навигационный опыт: были сделаны выводы о конструкции пароходов для Арктики.

В научном плане было широко исследовано Чукотское море: его течения, взаимодействия этих течений, ветра, сопротивление берега движению льда. Были достигнуты результаты научных наблюдений в гидрологии, гидрохимии, гидробиологии, аэрологии, метеорологии.

Возвращение в Москву

В то время как в СССР интенсивно шла работа по спасению экспедиции, западные СМИ распространяли недостоверную информацию: немецкая Voelkischer Beobachter писала: "Принятые до сих пор меры по спасению челюскинцев проводятся слишком поспешно и без плана... Самолеты отправляются на верную гибель, их ждет обледенение. Каждая посадка является риском и зависит от счастливой случайности". Politiken в Дании и вовсе сообщала, что Шмидт погиб: "На льдине Отто Шмидт встретил врага, которого еще никто не мог победить. Он умер как герой, человек, чье имя будет жить среди завоевателей Северного Ледовитого океана". Prager presse — чехословацкая газета — тоже поддерживала панику: "Быстрое спасение при помощи самолетов невозможно не только потому, что в таких отдаленных местах никогда не бывает достаточного числа необходимых самолетов, но и потому, что время года противодействует полетам: туманы, метели, сильные ветры".

Однако всем пессимистам пришлось признать свою неправоту. К 13 апреля 1934 года челюскинцы были спасены.

Летчики — Анатолий Ляпидевский, Николай Каманин, Василий Молоков, Сигизмунд Леваневский, Михаил Водопьянов, Маврикий Слепнев и Иван Доронин — были награждены званием Героя Советского Союза, полярники, за исключением детей, — орденами Красной Звезды. Наградили и двоих американцев — бортмехаников Уильяма Левери и Клайда Армстеда. Им вручили ордена Ленина.

По всему пути следования поездов с челюскинцами их встречали огромные толпы народа, на каждой станции звучали поздравления и вручались подарки. Везде челюскинцев встречали и чествовали как настоящих героев.

Поиски затонувшего "Челюскина"

В разные годы "Челюскин" пытались найти, но всегда безуспешно. В сентябре 2006 года на траулере "Рогачево" на место гибели "Челюскина" вышла экспедиция, руководителем которой стал Олег Кожемяко, тогда губернатор Корякского автономного округа, а начальником — директор Русского подводного музея Алексей Михайлов. В течение нескольких часов Алексей Михайлов, Александр Федосеев и Алексей Кошелев вели площадной поиск и на 13-м галсе обнаружили объект.

После того как было определено, что это и есть "Челюскин", начались погружения. В течение нескольких часов в холодной (до –1 °С) воде на глубине до 49 м велись поиски и обследование судна.

"Челюскин" был обнаружен в слое ила толщиной около 3 м, возвышение от дна составило 13 м. Видимость на глубине 35 м составляла всего 20 см. В районе шлюпочной палубы с огромным трудом было отделено два фрагмента судна — стойка леерного ограждения с кольцами и скобой и вентиляционная решетка.

Найденные фрагменты корабля и пробы металла отправили в Копенгаген — на верфи "Бурмейстер и Вейн", где судно было построено. По свидетельству Иосифа Рабиновича, ученого секретаря экспедиции, в Дании подтвердили, что найденные фрагменты принадлежат именно "Челюскину", что стало логическим завершением героической эпопеи.

Сегодня уже не подлежит сомнению, что корпус "Челюскина" находится на дне Берингова моря, северо-западнее мыса Дежнева. Ближайшая суша и населенный пункт от места катастрофы — поселок Ванкарем в 135 км к юго-западу. В 2020 году участникам экспедиции РГО и Северного флота также удалось обследовать судно и сделать видеосъемку с помощью подводных аппаратов, но поднять его из-за тяжелых условий для работы — дрейфующих льдов и мутной воды — пока проблематично.

Юлия Острогожская, при участии Ирины Скалиной

ТАСС выражает благодарность за помощь в подготовке материала Александру Кирилову, директору национального парка "Русская Арктика"; Евгению Ермолову, начальнику отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика"; Владиславу Корякину, полярнику, доктору географических наук, автору книги "Отто Шмидт".